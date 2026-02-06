Umstrukturierung: Nestlé-Chef plant Konzernumbau

Lebenssmittelverpackungen

Wie das Handelsblatt berichtete, plant der Schweizer Lebensmittelkonzern Nestlé eine tiefgreifende Umstrukturierung. Der seit fünf Monaten amtierende Konzernchef Philipp Navratil will das Unternehmen strategisch neu ausrichten. Künftig soll sich Nestlé auf vier zentrale Säulen konzentrieren: Kaffee, Tiernahrung, Ernährung und Gesundheit sowie Lebensmittel und Snacks. Das berichtete die Financial Times unter Berufung auf Insider.

Die neue Ausrichtung könnte den Grundstein für eine formelle Reorganisation des Konzerns legen. Nestlé selbst lehnte eine Stellungnahme zu den Plänen ab. Navratil hatte Anfang September den Chefposten von Laurent Freixe übernommen.

Der traditionsreiche Konzern, lange Zeit bekannt für Stabilität und Berechenbarkeit, steht derzeit unter Druck. Eine weltweite Konjunkturabkühlung hat dazu geführt, dass Verbraucher verstärkt zu günstigeren Alternativen greifen. Navratil will die strategische Ausrichtung daher schärfen. In diesem Zuge könnten einzelne Geschäftsbereiche des breit aufgestellten Portfolios – das von Vitaminen über Tierfutter bis hin zu Süßwaren und Flaschenwasser reicht – auf den Prüfstand gestellt werden.

Bislang ist Nestlé regional organisiert und zusätzlich in sechs sogenannte strategische Geschäftseinheiten gegliedert. Unabhängig von den nun bekannt gewordenen Umbauplänen hatte der Hersteller von KitKat-Schokoriegeln und Nespresso-Kaffee bereits im Oktober angekündigt, weltweit rund 16.000 Stellen abzubauen. Das entspricht etwa 5,8 Prozent der Belegschaft. Zudem sollen bis Ende 2027 Einsparungen in Höhe von drei Milliarden Franken erzielt werden. Auch eine Straffung des Sortiments gilt als möglich.