Ulrich Reifenhäuser tritt nach 40 Jahren aus der Geschäftsführung zurück

Folienextrusion

Nach vier Jahrzehnten engagierter und prägender Tätigkeit tritt Ulrich Reifenhäuser aus seiner aktiven Rolle als Geschäftsführer der Reifenhäuser Gruppe in den Ruhestand. Mit seinem außergewöhnlichen Einsatz, seiner visionären Führung und seiner tiefen Verbundenheit zum Unternehmen hat er die Entwicklung der Reifenhäuser Gruppe und der internationalen Kunststoffindustrie maßgeblich beeinflusst.

Ulrich Reifenhäuser steht für unternehmerische Weitsicht, technologische Innovationskraft und eine klare Werteorientierung. Unter seiner Mitwirkung entwickelte sich Reifenhäuser zu einem weltweit führenden Familienunternehmen und zum größten Kompetenznetzwerk für Kunststoffextrusionstechnologie. Seit den Anfängen der Kunststoffindustrie in den 1950er Jahren begleitet Reifenhäuser seine Kunden beim Aufbau erfolgreicher Produktionen – eine Tradition, die Ulrich Reifenhäuser entscheidend mitgeprägt und weiterentwickelt hat.

Anzeige

Der Reifenhäuser Gruppe bleibt Ulrich Reifenhäuser auch künftig verbunden: Als Mitglied des Beirats wird er das Unternehmen weiterhin mit seiner Erfahrung und seinem Rat unterstützen.

Reifenhäuser bleibt ein zu 100 Prozent familiengeführtes Unternehmen. Die Brüder Bernd und Ulrich Reifenhäuser führten die Gruppe in dritter Generation. Mit CEO Bernd Reifenhäuser an der Spitze sowie CDO Jan Karnath, der 2024 als erster Vertreter der vierten Generation der Reifenhäuser-Familie in das operative Geschäft eingetreten ist, setzt das Unternehmen seinen erfolgreichen Weg fort. Das Managementteam blickt optimistisch in die Zukunft und wird die strategische Weiterentwicklung der Gruppe konsequent vorantreiben.

Über die Reifenhäuser Gruppe

Die Reifenhäuser Gruppe ist ein weltweit führendes Familienunternehmen im Bereich Kunststoffextrusionstechnologie. Seit der Gründung im Jahr 1911 befindet sich das Unternehmen zu 100 Prozent in Familienbesitz. Mit spezialisierten Business Units bündelt Reifenhäuser umfassende Kompetenz in Konstruktion, Prozess- und Verfahrenstechnik, Automatisierung, Projektierung, Fertigung, Projektleitung und Logistik und unterstützt Kunden weltweit dabei, nachhaltige und wirtschaftlich erfolgreiche Produktionslösungen umzusetzen.