Sandon Global als „Lieferant des Jahres“ ausgezeichnet

Britische Flexodruckbranche

Der britische Rasterwalzen-Spezialist Sandon Global wurde im Rahmen der FIA UK Annual Awards Gala am 26. Juni im Titanic Hotel in Liverpool mit dem Gold Award als „Supplier of the Year“ ausgezeichnet. Die Veranstaltung der Flexographic Industry Association UK (FIA UK) gilt als wichtigste Bühne für Spitzenleistungen in der Flexodruckbranche in Großbritannien.

Neben der eigenen Ehrung feierte Sandon Global auch die Erfolge seiner Kunden: Elf Unternehmen, die mit Sandon Global zusammenarbeiten, erhielten gemeinsam 27 Auszeichnungen in 13 Kategorien – darunter acht Gold-, acht Silber- und sieben Bronze-Awards sowie vier lobende Erwähnungen.

Anzeige

Brand im Plasmabereich

„Diese Auszeichnung ist für uns von besonderer Bedeutung – nicht nur, weil sie aus der Branche selbst kommt, sondern auch wegen der Herausforderungen, die wir in diesem Jahr meistern mussten“, sagte Geschäftsführer Richard Millington. Hintergrund: Ende 2024 kam es zu einem Brand im Plasmabereich des Unternehmens, der die Produktion in der ersten Jahreshälfte 2025 erheblich beeinträchtigte. „Wir danken unseren Kunden und Partnern weltweit für ihr Vertrauen und ihre Geduld. Diese Anerkennung bestärkt uns in unserem Weg zurück zur vollen Leistungsfähigkeit.“

Investition in Fachpersonal

Im Zuge der Neuausrichtung hat Sandon Global seine Investitionen deutlich erhöht. In den vergangenen Monaten wurden drei promovierte Experten aus den Bereichen Plasmabeschichtung, Lasertechnologie und datengetriebene Produktion ins Team geholt. Ziel ist es, technologische Kompetenz und Innovationskraft weiter auszubauen. „Wir setzen verstärkt auf Digitalisierung und Industrie 4.0/5.0-Initiativen“, so Millington. „Damit steigern wir unsere Agilität, erweitern unser Produktportfolio und sichern unseren Kunden im Flexodruck nachhaltige Wettbewerbsvorteile.“

Zahlreiche Auszeichnungen

Seit der Gründung 2004 wurde Sandon Global mit zahlreichen nationale und internationalen Auszeichnungen geehrt. Bereits fünf Jahre in Folge wurde das Unternehmen in der FIA-Kategorie „Supplier of the Year“ mit Silber geehrt. Weitere Auszeichnungen, darunter der Queen’s Award for Enterprise (2016) und der British Chambers of Commerce SME National Award (2017), unterstreichen den hohen Stellenwert des Unternehmens in der britischen Industrie.