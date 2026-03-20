Renzmann veranstaltet internationale Vertreterschulung in Monzingen

Reinigungs- und Destillationslösungen

Die Renzmann GmbH hat vom 16. bis 19. März 2026 erstmals seit der Neugründung des Unternehmens wieder eine internationale Vertreterschulung ausgerichtet. Rund 25 Handelsvertreter aus aller Welt – von Kanada bis Japan sowie von Finnland bis Südafrika – reisten dafür an die Firmenzentrale nach Monzingen. Unter den Teilnehmern befanden sich auch neue Partner, darunter ein Vertreter für den südafrikanischen Markt, was die wachsende internationale Präsenz des Unternehmens unterstreicht.

Das zweitägige Schulungsprogramm umfasste ein breites Spektrum an Themen. Neben einem Rückblick auf das Geschäftsjahr 2025 und einem Überblick über die aktuelle Unternehmensentwicklung standen vor allem technische Vertiefungen im Mittelpunkt. Dazu gehörten Präsentationen zu Anlagen der Lösemitteldestillation, etwa den Modellen Roto und Rotomax, sowie zu Waschmaschinen für den Farben- und Lackmarkt wie Robus und SKM. Auch Systeme für die industrielle Teilereinigung – darunter Cleanflex und WM 3400, die insbesondere für Verpackungsdruckereien relevant sind – wurden vorgestellt.

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Ergänzt wurde das Programm durch Workshops zu Wettbewerbsanalysen, ROI-Berechnungen sowie eine Einführung in die ATEX-Richtlinien. Praxisnahe Einblicke boten zudem Live-Demonstrationen im unternehmenseigenen Technikum, bei denen Reinigungs- und Destillationsprozesse anschaulich vorgeführt wurden.

„Als neuer Partner für Südafrika war diese Schulung ein echter Augenöffner. Die Tiefe des technischen Know-hows bei Renzmann und die Leidenschaft des gesamten Teams haben mich beeindruckt. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam den südafrikanischen Markt erfolgreich entwickeln werden“, sagte Ricky Govender von MDC Max Daetwyler (Pty) Ltd., der künftig als Handelsvertreter für Südafrika tätig ist.

Flankiert wurde die Veranstaltung durch ein gesellschaftliches Rahmenprogramm mit einer Weinprobe im Weingut Schauß sowie einer Führung durch die Römerhalle in Bad Kreuznach.

Mit der Schulung nutzte Renzmann die Gelegenheit, gemeinsam mit seinen internationalen Partnern die Wachstumsstrategie des Unternehmens zu diskutieren und die Zusammenarbeit weiter zu vertiefen.