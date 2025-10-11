Renzmann GmbH ernennt Dr. Karsten Hoyndorff zum neuen CEO

Köpfe

Die Renzmann GmbH gibt bekannt, dass Dr. Karsten Hoyndorff zum 1. November 2025 die Alleingeschäftsführung des Unternehmens übernimmt. Er folgt auf Dr. Dominik Zimmermann, der das Unternehmen nach einer erfolgreichen Neuausrichtung und Stabilisierung verlässt. Unter seiner Leitung hat Renzmann entscheidende Weichen für die Zukunft gestellt und seine Marktposition nachhaltig gestärkt.

Umfassende Managementerfahrung

Dr. Karsten Hoyndorff verfügt über langjährige internationale Management- und Industrieerfahrung. Zuletzt war er Geschäftsführer eines Maschinenbauunternehmens, das er erfolgreich restrukturiert und strategisch neu ausgerichtet hat. Zuvor gehörte er der Geschäftsführung eines global tätigen Infrastrukturunternehmens an, in dem er als Chief Performance Officer operative Optimierungen sowie die Entwicklung und Umsetzung neuer Unternehmensstrategien verantwortete.

Darüber hinaus war Dr. Hoyndorff als Unternehmensberater tätig und begleitete Organisationen in verschiedenen Ländern bei strategischen Transformationsprozessen. Seine akademische Laufbahn schloss er nach Studien in Deutschland und den USA mit einer Promotion zum „Dr.-Ing.“ an der Technischen Universität Dortmund ab.

Blick in die Zukunft

„Wir danken Dr. Zimmermann ausdrücklich für seine hervorragende Arbeit, insbesondere für die erfolgreiche Stabilisierung des Unternehmens und den Start des zukunftsorientierten Transformationsprozesses. Wir wünschen ihm alles Gute und weiterhin viel Erfolg“, erklärt Tim Buttscher, Interims-Geschäftsführer der Renzmann GmbH und COO der JR New Horizons, dem strategischen Investmentarm der Rieckermann Gruppe, die Renzmann im Februar 2025 übernommen hatte.

„Gleichzeitig freuen wir uns sehr, mit Dr. Hoyndorff einen ausgewiesenen Experten mit internationaler Erfahrung an der Spitze unseres Unternehmens begrüßen zu dürfen, der die strategische Neuausrichtung konsequent fortsetzen wird“, so Buttscher weiter.

Auf der Mitarbeiterversammlung stellte sich Dr. Hoyndorff erstmals der Belegschaft vor und betonte: „Ich freue mich, die Zukunft der Renzmann GmbH gemeinsam mit einem starken Team zu gestalten und die Innovationskraft des Unternehmens weiter auszubauen. Unsere umfassenden Kompetenzen wollen wir gezielt nutzen, um eine erfolgreiche und nachhaltige Zukunft zu gestalten.“

Über Renzmann

Die Renzmann GmbH entwickelt und produziert hochspezialisierte industrielle Waschmaschinen und Lösemittel-Destillationsanlagen für eine umweltfreundliche und effiziente Reinigung. Seit über 50 Jahren steht das ATEX-zertifizierte Unternehmen für herausragende Expertise in der Entfernung hartnäckiger Verunreinigungen an Farbbehältern, Druckmaschinen und Zubehör. Mit Sitz in Monzingen (Rheinland-Pfalz) ist Renzmann ein erfahrener Partner für den sicheren Umgang mit brennbaren Lösungsmitteln und aggressiven Reinigungsmedien – und ein wichtiger Akteur für nachhaltige industrielle Reinigungsprozesse weltweit.