Neustrukturierung bei Innoform Coaching: Karsten Schröder und Julian Thielen übernehmen Geschäftsführung

Die Innoform Coaching eGbR überführt zum 1. Januar 2026 ihr gesamtes Geschäft in die neu gegründete Innoform Coaching GmbH. Mit dem Schritt in die GmbH-Struktur schafft das Unternehmen eine stabile Basis für langfristiges Wachstum, strategische Weiterentwicklung und eine noch klarere Positionierung im Markt für flexible Verpackungen.

Die Geschäftsführung der neuen Gesellschaft übernehmen Karsten Schröder und Julian Thielen. Julian Thielen bringt umfassende Erfahrung aus Stationen bei Karlville, Bischof + Klein sowie zuletzt als Head of „Made for Recycling“ bei Interzero mit. Während Karsten Schröder weiterhin für Kontinuität, fundierte Marktkenntnis und strategische Steuerung steht, verstärkt Thielen das Führungsteam insbesondere in den Zukunftsfeldern Kreislaufwirtschaft und faserbasierte Werkstoffe. Er soll diese Themen inhaltlich wie formatseitig vorantreiben und neue Impulse für das Portfolio setzen.

„Für unsere Kundinnen und Kunden bleibt im Tagesgeschäft alles wie gewohnt verlässlich“, betont Karsten Schröder. „Programme, Formate und Ansprechpartner bleiben bestehen. Gleichzeitig ermöglicht uns die GmbH-Struktur, neue Ideen schneller und entschlossener umzusetzen.“

Mit dem Eintritt von Julian Thielen in die Geschäftsführung rücken zugleich neue Schwerpunkte stärker in den Fokus. „Kreislaufwirtschaft und faserbasierte Verpackungslösungen gewinnen rasant an Bedeutung“, erklärt Julian Thielen. „Wir werden unser Angebot in diesen Bereichen gezielt ausbauen – von spezialisierten Fachkonferenzen über praxisnahe Online-Formate bis hin zu modularen Lern- und Dialogkonzepten. Ich freue mich, wieder meinen vollständigen Fokus auf die Flexpack-Branche zu richten und diese Zukunftsthemen maßgeblich voranzutreiben.“

Die Gründung der Innoform Coaching GmbH ist vor allem ein struktureller und strategischer Schritt. Für bestehende Teilnehmende, Referentinnen und Referenten sowie Partnerunternehmen ändert sich an der inhaltlichen Zusammenarbeit unter dem bekannten Markendach Innoform nichts.

Mit der neuen Gesellschaftsform reagiert Innoform Coaching auf das stetige Wachstum der vergangenen Jahre sowie auf steigende Anforderungen an Qualifizierung, Regulierung und Wissenstransfer in der Flexpack-Branche. Ziel bleibt es, als verlässlicher Partner für Weiterbildung und Vernetzung rund um flexible – und zunehmend auch faserbasierte – Verpackungen im europäischen Raum aufzutreten.

Innoform Coaching bietet seit über 20 Jahren Konferenzen, Seminare, Webseminare und Inno-Talks rund um flexible Verpackungen an. Das Angebot richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus Industrie, Handel und Dienstleistung entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Ab dem 1. Januar 2026 wird das gesamte Schulungs- und Veranstaltungsgeschäft von der Innoform Coaching GmbH geführt.