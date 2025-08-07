Neustart mit Kontinuität: WKA-B2P übernimmt Geschäftsbetriebe in Warburg und Bielefeld

Druckvorstufe und Markenartikler

Zum 1. August 2025 hat die neu gegründete WKA-B2P GmbH mit Sitz in Warburg die Geschäftsbetriebe der Carl Kind Jr. GmbH (Bielefeld) und der Warburger Klischee Anstalt GmbH (Warburg) übernommen. Das Unternehmen ist eine 100-prozentige Tochter der ppg > holding GmbH aus Oldenburg und setzt auf Stabilität sowie eine nachhaltige Weiterentwicklung der etablierten Geschäftsbereiche.

Die WKA-B2P GmbH führt die bisherigen Aktivitäten an den Standorten Warburg und Bielefeld in vollem Umfang als eigenständige Gesellschaft fort. Die langfristige Sicherung der Unternehmensentwicklung ist durch die neue Gesellschafterstruktur gewährleistet.

Unter der Leitung von Geschäftsführer Udo Linke bleibt die gewohnt hohe Qualität der Produkte und Dienstleistungen für Kunden aus der Markenartikelindustrie und der Druckbranche bestehen. Das erfahrene und eingespielte Team garantiert auch künftig eine verlässliche Umsetzung der hochspezialisierten Leistungen.

„Für unsere Kunden, Partner und Mitarbeiter bedeutet diese Neuausrichtung vor allem eins: Kontinuität mit klarer Perspektive“, betont Udo Linke. „Wir verbinden das Beste aus Tradition und Innovation, um auch in Zukunft leistungsstarker und verlässlicher Partner für eine komplexer werdende Markenwelt zu sein.“

Mit digitalisierten Workflows, technischer Innovationskraft und einem konsequent kundenorientierten Ansatz sieht sich die WKA-B2P GmbH optimal aufgestellt, um den wachsenden Anforderungen an Markenvielfalt und Druckmotive gerecht zu werden. Die Ostwestfalen bieten effektive Lösungen für eine konsistente, hochwertige Markenkommunikation.