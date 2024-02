Neue Leitung im DFTA-Technologiezentrum

Flexo- und Verpackungsdruck

Das DFTA-Technologiezentrum (TZ) in Stuttgart hat eine neue Technische Leiterin: Anke Frieser-Tausch. Sie übernimmt die Position von Prof. Dr. Martin Dreher, der seit 2006 diese Rolle innehatte. Angesichts der heutigen Herausforderungen und der Komplexität in der Ausbildung von Fachkräften und Ingenieuren im Flexo- und Verpackungsdruck widmet sich Martin Dreher verstärkt der Forschung, Entwicklung und Lehre. Er bleibt aber weiterhin Geschäftsführer des DFTA-TZ.

Anke Frieser-Tausch bringt über 20 Jahre Berufserfahrung in der Flexo-Verpackungsdruckindustrie mit. Nach ihrer grafischen Ausbildung und dem Abitur studierte sie Polygraphie an der TH Leipzig. Als diplomierte Druckingenieurin begann sie 1995 ihre Karriere bei einem namhaften Zulieferer für Flexodruckplatten. Dort erwarb sie umfangreiche Erfahrungen in technischer Marktbetreuung, Troubleshooting, Reklamationsmanagement und Produktentwicklung. In den letzten Jahren war sie Teamleiterin bei der Flint Group und verantwortete die technische Weiterentwicklung des Druckplattensortiments.

Ihr umfangreiches Fachwissen über die Besonderheiten des Flexodrucks, ihre Kenntnisse der Kundenbedürfnisse sowie ihre Fähigkeiten in Problemlösung und Mitarbeiterführung sind seit vielen Jahren täglich gefragt.

DFTA-TZ: Wissenschaftliche Druckversuche und Ausbildung hochqualifizierter Fachkräfte

Das DFTA-Technologiezentrum des DFTA e.V. (Flexodruck Fachverband e.V.) ist das Kompetenzzentrum des Flexodrucks für seine Mitglieder und Kunden. Seit seiner Gründung 1994 hat es sich zum Ziel gesetzt, den Flexodruck zu stärken und voranzubringen sowie die Mitgliedsunternehmen zu fördern und gemeinsam an der kontinuierlichen Verbesserung des Flexodruckverfahrens zu arbeiten.

Ein wichtiger Tätigkeitsbereich des DFTA-Technologiezentrums ist die Durchführung von wissenschaftlichen Druckversuchen an der modernen Zentralzylinder-Flexodruckmaschine. Bei den vergleichenden Druckversuchen im Kundenauftrag ist eine hohe Reproduzierbarkeit und Zuverlässigkeit entscheidend, damit die Ergebnisse aussagekräftig sind. Das Team des DFTA-TZ setzt sich daher intensiv dafür ein, kontrollierte Bedingungen zu schaffen, die jederzeit reproduzierbar sind.

Durch die enge Zusammenarbeit mit der Hochschule der Medien (HdM) liegt ein weiteres Anliegen des DFTA-TZ in der Gewinnung von Flexodruck-Nachwuchs. Die Zusammenarbeit hat das Interesse der Studierenden am Flexodruck deutlich gesteigert. In den letzten Jahren wurden viele hochkarätige Abschlussarbeiten initiiert, unterstützt und betreut. Dieser Nachwuchs an Fachkräften wird dem Flexodruck in Zeiten des Fachkräftemangels sicherlich zugutekommen.

Die DFTA Flexodruck-Akademie ist das Weiterbildungszentrum des DFTA-TZ und gehört zu einem der größten Flexodruckforschungs- und Weiterbildungszentren der Welt. Die Akademie bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, die umfangreiche technische Ausstattung des DFTA-TZ zu nutzen, um neben theoretischem Wissen auch praktische Fähigkeiten zu erwerben. Die Kursinhalte werden kontinuierlich aktualisiert, um den Stand von Technik, Wissenschaft und den Erwartungen der Teilnehmer gerecht zu werden.

