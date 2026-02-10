Flexo+Tief-Druck
Papierverpackungen

Neue Konferenzreihe Inno-Fiber rückt faserbasierte Verpackungen in den Fokus

von Ansgar Wessendorf,
Mit der neuen Konferenzreihe INNO-Fiber schafft Innoform Coaching eine Plattform für den Austausch zu faserbasierten, flexiblen Verpackungslösungen (Quelle: Innoform Coaching)

Innoform Coaching startet mit der Inno-Fiber eine neue Konferenzreihe, die sich exklusiv den Chancen und Herausforderungen faserbasierter Verpackungsmaterialien widmet. Die Premiere findet am 15. und 16. April 2026 in Osnabrück statt. Veranstaltungsorte sind am ersten Tag das Hotel Remarque, am zweiten Tag die Felix Schoeller Holding GmbH & Co. KG. Die Konferenz richtet sich an Fach- und Führungskräfte, die nachhaltige Verpackungslösungen entwickeln, herstellen oder einsetzen.

Unter dem Leitthema „Funktionelle Papiere für Verpackungsanwendungen“ beleuchtet die Auftaktveranstaltung aktuelle technologische Entwicklungen bei papierbasierten Verpackungen. Im Fokus stehen zentrale Leistungsparameter wie Barriereeigenschaften, Siegelfähigkeit und mechanische Belastbarkeit – Schlüsselfaktoren für den Einsatz von Papier in anspruchsvollen flexiblen Verpackungslösungen. Branchenexperten und führende Forschende präsentieren praxisnah neue Ansätze bei Beschichtungen, Additiven und innovativen Papierstrukturen und ordnen deren Bedeutung für Recyclingfähigkeit und regulatorische Anforderungen ein.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Diskussion um die zunehmende „Paperisation“ von Verpackungen. Thematisiert werden die treibenden Kräfte dieser Entwicklung ebenso wie technische, ökologische und wirtschaftliche Herausforderungen. Ergänzt wird das Programm durch exklusive Einblicke in neue Faserrohstoffe, etwa die Silphie-Faser, sowie durch einen direkten Technologievergleich zwischen Multi-Layer-Curtain-Coating und Fünf-Lagen-Extrusion.

Neben dem Fachprogramm bietet die Inno-Fiber vielfältige Möglichkeiten zum persönlichen Austausch und Networking. Dazu zählen ein Tapas-Vorabend-Event, ein traditioneller Bierabend sowie ein praxisnaher Konferenztag beim Gastgeber Felix Schoeller am Standort Osnabrück.

Die Teilnahmegebühr für die Präsenzveranstaltung beträgt 1.490 Euro. Sie beinhaltet sämtliche Konferenzunterlagen, Verpflegung, den Shuttle zum Werk von Felix Schoeller am zweiten Tag sowie eine offizielle Teilnahmebestätigung. Alternativ kann die Konferenz im Livestream für 799 Euro verfolgt werden, inklusive späterem Zugriff auf die Aufzeichnung.

Mit der Inno-Fiber etabliert Innoform Coaching eine praxisorientierte Innovationsplattform für flexible Verpackungen. Ziel ist der fachliche Austausch über die Rolle faserbasierter Materialien in der Kreislaufwirtschaft. Angesprochen sind Experten aus der Verpackungsindustrie, Markenhersteller, Handel, Recyclingwirtschaft und Converting, die gemeinsam Lösungen entwickeln und die Zukunft nachhaltiger Verpackungskonzepte aktiv mitgestalten wollen.

Weitere Informationen und Anmeldung: Inno Fiber

