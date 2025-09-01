Neue Farb- und Klebstofftechnologien von Sun Chemical

Fachpack 2025

Unter dem Motto „Experience. Transformation“ stellt Sun Chemical auf der Fachpack 2025 in Nürnberg (23.–25. September) sein umfangreiches Portfolio für die Verpackungsindustrie vor.

Besucher können das gesamte Angebot von Sun Chemical entdecken: NC-freie Druckfarben, Klebstoffe mit ultraniedrigem Monomergehalt (ULM), Barrierebeschichtungen sowie die digitale SunColorBox-Farbmanagement-Suite. Ziel ist es, Produktionseffizienz zu steigern, Recyclingfähigkeit zu verbessern und die Attraktivität am Point of Sale zu erhöhen.

Ein Highlight der Messe sind die NC-freien Druckfarblösungen, die den Anforderungen an Recyclingfähigkeit und gesetzliche Vorschriften gerecht werden. Sie unterstützen den Übergang zu kreislauforientierten Verpackungen, sichern hohe Druckqualität und erleichtern das Post-Consumer-Recycling. Ergänzt werden sie durch ULM-Klebstoffe, die mit unter 0,1 % monomeren Isocyanaten und weniger als 2 ppb primären aromatischen Aminen (PAA) lebensmittelkonform sind.

Barrierebeschichtungen und digitale Farbtools

Angesichts der wachsenden Nachfrage nach Monomaterial-Verpackungen präsentiert Sun Chemical zudem eine erweiterte Palette an Barrierebeschichtungen. Diese verlängern die Haltbarkeit von Produkten und ermöglichen gleichzeitig einen reibungslosen Übergang zu recycelbaren Verpackungsstrukturen.

Darüber hinaus stellt das Unternehmen die SunColorBox vor – ein Paket aus Tools und Services für digitale Farbkommunikation entlang der gesamten Lieferkette. Die Lösung erleichtert die Umstellung von NC- auf NC-freie Druckfarben, steigert die Effizienz und stellt sicher, dass Farben innerhalb der gewünschten Toleranzen erzielt werden.

Partnerschaftlich und praxisnah

Markus Schmücker, Geschäftsführer von Sun Chemical, betont: „Wir möchten, dass unsere Kunden die Transformation tatsächlich erleben. Auf der Fachpack 2025 zeigen wir, wie unsere Lösungen entlang der gesamten Lieferkette Effizienz steigern, die Verpackungsleistung verbessern und höchste Standards bei Recyclingfähigkeit und Gesetzeskonformität sicherstellen.”