Neuausrichtung der flexiblen Verpackung in Europa

Inno-Meeting „Flexpack 2030"

Die europäische Branche für flexible Verpackungen steht vor weitreichenden Veränderungen. Regulatorische Vorgaben, technologische Entwicklungen und steigende Anforderungen an Nachhaltigkeit und Transparenz erfordern neue Lösungsansätze. Vor diesem Hintergrund setzt das 23. Inno-Meeting am 24. und 25. Februar 2026 in Osnabrück inhaltliche Schwerpunkte für die künftige Ausrichtung der Branche. Die Veranstaltung steht unter dem Leitthema „Flexpack 2030“.

Im Fokus des Branchentreffs stehen zentrale Fragestellungen zur Zukunft flexibler Verpackungen in Europa – insbesondere im Spannungsfeld zwischen Regulierung, Innovation und Marktfähigkeit.

Regulatorischer Druck und technologische Chancen

Die neue EU-Verpackungsverordnung PPWR, verschärfte Anforderungen an den Einsatz von Rezyklaten im Lebensmittelkontakt, der geplante Ausstieg aus PFAS sowie wachsende Nachweis- und Dokumentationspflichten verändern die Rahmenbedingungen für Hersteller und Verarbeiter grundlegend. Gleichzeitig eröffnen neue Materialien, digitale Technologien und innovative Recyclingansätze Perspektiven für geschlossene Stoffkreisläufe und eine stärkere Differenzierung im Markt.

Fachprogramm mit 16 Vorträgen

Das zweitägige Konferenzprogramm umfasst 16 Fachvorträge aus Industrie, Forschung und Beratung. Thematisch reicht das Spektrum von Hochbarriere-Monomaterialien und kunststofffreien Verpackungskonzepten über digitale Wasserzeichen und moderne Sortiertechnologien bis hin zu NIAS-Management, Low-Migration-Systemen, CO₂-Bilanzen, Mass-Balance-Ansätzen und energieeffizienten Produktionsprozessen.

Zu den angekündigten Referierenden zählen unter anderem:

Claire Gusko (one.five GmbH): Einsatz von Hochdurchsatzdaten und KI zur Entwicklung nachhaltiger flexibler Verpackungen

Dr. Rainer Dahlmann (IKV, RWTH Aachen): SiOx-Beschichtungen auf Rezyklaten

Prof. Achim Grefenstein (Constantia Flexibles Germany GmbH): Neue Barriere- und Recyclingtechnologien für hochwertige, recyclingfähige Flexpack-Lösungen

Ir. Michael Weber (Constab Polyolefin Additives GmbH): Innovatives Schäumen dünner Folien und Becher

Albin Kälin (epeaswitzerland gmbh): Digital Product Passport Compass C2C – regulatorische Anforderungen und Zirkularität

Sebastian Stürzl (Rücker GmbH): Käseverpackungen 2030 aus Sicht eines Lebensmittelherstellers

Austausch entlang der Wertschöpfungskette

Neben dem Fachprogramm bietet das Inno-Meeting Raum für persönlichen Austausch und Networking. Zum festen Bestandteil der Veranstaltung gehören der Tapas-Vorabend am Montag, 23. Februar 2026, ab 19:00 Uhr am Veranstaltungsort sowie der traditionelle Bierabend im historischen Rampendahl.

