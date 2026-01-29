MM Group verkauft Standort Leeuwarden an Grenadier Holdings

Carve-out im Verpackungssektor

MP Corporate Finance, eine international tätige M&A-Beratung mit Fokus auf den europäischen Industriesektor, hat die Mayr-Melnhof Karton AG (MM Group) exklusiv beim Verkauf der niederländischen Tochtergesellschaft MM Packaging Leeuwarden an Grenadier Holdings beraten. Die Transaktion erfolgte im Rahmen eines Carve-outs und ist Teil der strategischen Portfoliofokussierung des Wiener Verpackungskonzerns.

Bei dem Verkauf handelt es sich um die Ausgliederung eines einzelnen Standorts aus einem global aufgestellten Konzern. Carve-outs werden häufig genutzt, um Unternehmensportfolios zu straffen und Ressourcen gezielt auf das Kerngeschäft auszurichten.

MM Group mit strategischer Neuausrichtung

Die MM Group zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Papier- und Verpackungslösungen. Der Konzern vereint die Divisionen MM Packaging sowie MM Board & Paper und erzielt mit mehr als 13.500 Mitarbeitenden an rund 60 Produktionsstandorten in 30 Ländern einen Jahresumsatz von über vier Milliarden Euro. Der Verkauf des Standorts Leeuwarden ist Teil einer strategischen Neuausrichtung innerhalb der Division MM Packaging.

Grenadier expandiert auf das europäische Festland

Mit der Übernahme von MM Packaging Leeuwarden erweitert Grenadier Holdings erstmals seine Präsenz im Verpackungsbereich auf dem europäischen Festland. Grenadier Holdings mit Sitz in Dublin ist eine private Investmentgesellschaft mit Beteiligungen unter anderem in den Bereichen Smart Technologies sowie Druck und Verpackung. Die Gruppe erwirtschaftet einen Umsatz von rund 1,7 Milliarden Euro, beschäftigt etwa 9.000 Mitarbeitende und ist an mehr als 130 Standorten weltweit aktiv. Die operative Führung im Verpackungsbereich liegt bei der britischen Tochtergesellschaft Grenadier Packaging.

Die Akquisition gilt als strategischer Meilenstein für den weiteren Ausbau der Verpackungssparte von Grenadier. Neben einem komplementären Produktportfolio verspricht sich die Gruppe insbesondere Synergien im Einkauf sowie einen direkten Zugang zu etablierten Kunden aus dem niederländischen Lebensmittelsektor.

Aidan Cahill, Joint Managing Director von Grenadier Packaging, erklärte: „Wir erwerben MM Packaging Leeuwarden mit einer langfristigen Perspektive und großem Respekt für das bestehende Geschäft. Die Transaktion ist ein gezielter Schritt zur Erweiterung unserer Präsenz über den britischen Heimatmarkt hinaus. Unser Fokus liegt auf Kontinuität – sowohl mit Blick auf das Team als auch auf die Servicequalität und nachhaltige Investitionen.“

Anhaltende Konsolidierung im Verpackungsmarkt

Die Transaktion spiegelt die derzeitige Dynamik im internationalen Verpackungsmarkt wider. „Viele Industriekonzerne nutzen aktuell das Marktumfeld, um ihre Portfolios zu bereinigen und sich im Rahmen gezielter Divestments stärker auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren“, sagt Alexander Kubo, Managing Partner bei MP Corporate Finance. Gleichzeitig steige das Interesse insbesondere britischer und irischer Investoren an Engagements in Kontinentaleuropa.

Nach Einschätzung von MP Corporate Finance dürfte die Verpackungsindustrie auch in den kommenden Jahren ein attraktiver Zielsektor bleiben – sowohl für strategische Käufer als auch für Finanzinvestoren.