Miraclon baut Serviceorganisation in Asien-Pazifik aus

Miraclon stärkt seine Serviceorganisation in der Asien-Pazifik-Region und hat Rajagurulingam (Raja) Ramalingam zum Service Manager ernannt. Von seinem Standort in Singapur aus übernimmt er die Verantwortung für Kundenservice, technischen Support, Vor-Ort-Einsätze sowie die operative Serviceabwicklung in der Region.

Ramalingam verfügt über mehr als 20 Jahre Führungserfahrung in den Bereichen Druckfarben und Verpackungsproduktion. In seiner bisherigen Laufbahn war er sowohl in regionalen als auch in globalen Funktionen tätig und unterstützte unter anderem Wachstumsinitiativen entlang der Wertschöpfungskette der Verpackungsindustrie. Seine Schwerpunkte lagen dabei auf technischer Prozesskompetenz, Teamführung und der nachhaltigen Weiterentwicklung von Service- und Supportstrukturen.

„Raja Ramalingam vereint technisches Know-how, Marktverständnis und Führungserfahrung“, erklärt Andy Yarrow, Regional Commercial Director Asia Pacific bei Miraclon. „Mit seiner Erfahrung im Aufbau leistungsfähiger Serviceteams wird er einen wichtigen Beitrag zur weiteren Stärkung unserer Kundenbetreuung in der Region leisten.“

Die Berufung ist Teil einer umfassenderen Investition Miraclons in den Ausbau seines globalen Serviceangebots. Ziel ist es, Kunden im Flexodruck und in der Verpackungsproduktion einen verlässlichen technischen Support sowie praxisnahes Expertenwissen bereitzustellen. „Unser Fokus liegt darauf, Kunden dabei zu unterstützen, die Leistungsfähigkeit ihrer Flexcel-Verarbeitungslösungen von Miraclon voll auszuschöpfen und ihre Prozesse langfristig zu optimieren“, ergänzt Robbert Merkus, Global Commercial Service Business Director bei Miraclon.