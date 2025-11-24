Marco De Pizzol ist neuer geschäftsführender Gesellschafter bei Gebeke Verpackungen

Generationenwechsel gesichert

Im Zuge eines anstehenden Generationenwechsels ist Marco De Pizzol als geschäftsführender Gesellschafter bei der Gebeke Verpackungen GmbH eingestiegen und stellt damit die langfristige Nachfolge des traditionsreichen Familienunternehmens sicher.

Der Wirtschaftsingenieur bringt umfangreiches Fachwissen und mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung in der Verpackungsbranche mit. Nach Stationen bei der ZF Group und Hansgrohe wechselte De Pizzol in den Verpackungsdruck. Für die All4Labels Group baute er Tochtergesellschaften in China und Südafrika auf beziehungsweise richtete diese neu aus. Zuletzt leitete er als Geschäftsführer die ATB-Systemetiketten GmbH in Herne, ein Unternehmen der Asteria Group.

Seinen Wunsch, in einem mittelständischen Verpackungsbetrieb unternehmerische Verantwortung zu übernehmen und diesen strategisch weiterzuentwickeln, hat De Pizzol nun – mit Unterstützung von Knox – erfolgreich realisiert. Mit dem Einstieg bei Gebeke Verpackungen verbindet er seine umfassende Branchenexpertise mit seinen norddeutschen Wurzeln. Als passionierter Strandsegler und Segler verlegt er damit auch seinen beruflichen Lebensmittelpunkt zurück in den Norden.

Traditionsunternehmen mit Fokus auf Faltschachteln

Die Gebeke Verpackungen GmbH mit Sitz in Horst (Schleswig-Holstein) ist ein Familienunternehmen, das Faltschachteln und Verpackungslösungen für vielfältige Anwendungen produziert. 1977 zunächst mit dem Druck von Glückwunsch- und Postkarten gestartet, verlagerte sich der Schwerpunkt im Laufe der Jahre auf hochwertige Faltschachteln – insbesondere für die Pharmaindustrie. Seit 2006 fertigt das Unternehmen am heutigen Standort in Horst.

Das Leistungsspektrum umfasst die gesamte Wertschöpfungskette: von der Druckvorstufe über den Offsetdruck bis hin zu Stanzung, Klebung und Folienveredelung. Neben Pharma-Verpackungen produziert Gebeke Verpackungen Faltschachteln und Vollkartonverpackungen aller Art – von klein bis groß, unbedruckt oder hoch veredelt – individuell nach Kundenwunsch.

Nachfolgeprozess erfolgreich abgeschlossen

Im Rahmen der Nachfolgeregelung begleitete Knox den Prozess vollumfänglich – von der Identifikation passender Zielunternehmen über die Ansprache und Verhandlungsführung bis hin zum erfolgreichen Erwerb sämtlicher Unternehmensanteile.

„Mit Herrn De Pizzol habe ich den idealen Nachfolger für die Gebeke Verpackungen GmbH gefunden“, betont Brigitte Gebeke zum Abschluss der Transaktion. „Ich bin überzeugt, dass er das Lebenswerk unserer Familie erfolgreich fortführen und weiterentwickeln wird. Für unseren Standort in Horst und unsere Mitarbeitenden ist dies eine hervorragende Perspektive. Besonders freue ich mich, dass auch meine Söhne das Unternehmen und Herrn De Pizzol weiterhin tatkräftig unterstützen werden.“

Auch Marco De Pizzol blickt optimistisch nach vorn: „Ich freue mich sehr, die Nachfolge bei der Gebeke Verpackungen GmbH anzutreten. Es ist mir wichtig, die Werte und den persönlichen Service weiterzuführen, die das Unternehmen über viele Jahre geprägt haben. Zugleich möchte ich neue Wege gehen, um unseren Kunden auch künftig die bestmöglichen Lösungen zu bieten. Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen und freue mich auf eine erfolgreiche gemeinsame Zukunft.“