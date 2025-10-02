Koenig & Bauer präsentierte digitale Drucklösungen auf der PackPrint International in Bangkok

Digitaldruck

Starker Besucherandrang und große Resonanz: Koenig & Bauer hat auf der diesjährigen PackPrint International, die vom 17. bis 20. September gemeinsam mit der CorruTec Asia auf dem Messegelände BITEC in Bangkok stattfand, seine neuesten Druck- und Weiterverarbeitungslösungen präsentiert. Der traditionsreiche Druckmaschinenhersteller nutzte die Fachmesse, um insbesondere seine digitalen Systeme VariJET 106 und RotaJET in den Mittelpunkt zu stellen.

Bereits an den ersten beiden Messetagen verzeichnete der Stand des Unternehmens eine rege Nachfrage. Besonders die digitalen Druckplattformen fanden großes Interesse, da sie die wachsenden Anforderungen der Branche nach Flexibilität, kurzen Rüstzeiten und individualisierten Druckprodukten erfüllen. Auch klassische Bogenoffset- und Weiterverarbeitungslösungen wurden von Fachbesuchern aufmerksam aufgenommen, die ihre Produktionsprozesse effizienter und zukunftssicher gestalten wollen.

Neben der Ausstellung beteiligte sich Koenig & Bauer aktiv am Rahmenprogramm der Messe. In Fachseminaren teilte das Unternehmen praxisnahes Wissen und bot Brancheninsider direkten Austausch mit den Experten. „Die vorgestellten Lösungen treffen die aktuellen Bedürfnisse der Branche und unterstreichen unsere Position in Südostasien“, erklärte das Messeteam.

Die positive Resonanz bestätigt Koenig & Bauer in seiner Strategie, digitale Innovation mit bewährter Drucktechnik zu kombinieren. Mit seinem Auftritt in Bangkok konnte das Unternehmen nicht nur seine Technologieführerschaft unterstreichen, sondern auch seine Rolle als Partner für den Wissenstransfer in der Druck- und Verpackungsbranche festigen.