Koenig & Bauer Nordamerika formiert neues Führungsteam

Erfahrene Branchenpersönlichkeiten übernehmen Schlüsselpositionen

Die nordamerikanische Tochtergesellschaft des internationalen Druckmaschinenherstellers Koenig & Bauer geht mit einem gestärkten Führungsteam in die Zukunft. Vier erfahrene und in der Branche hochangesehene Führungspersönlichkeiten übernehmen die Leitung von Koenig & Bauer (US/CA) mit Sitz in Dallas, Texas. Die Neustrukturierung unterstreicht die strategische Ausrichtung des Unternehmens: die gezielte Stärkung der Kundenbeziehungen, die Ausweitung des Produktportfolios und der Fokus auf Innovation in einem sich wandelnden Marktumfeld.

Gerrit Zwergel wird CEO

Zum neuen Chief Executive Officer (CEO) wurde Gerrit Zwergel ernannt, der zugleich weiterhin die Funktion des Chief Financial Officer (CFO) innehat. Zwergel ist seit über 25 Jahren fester Bestandteil der nordamerikanischen Organisation und war maßgeblich an deren kontinuierlicher Entwicklung beteiligt.

„Ich bin stolz darauf, dieses dynamische und erfahrene Team in eine neue Wachstumsphase zu führen. Gemeinsam werden wir die Marktposition von Koenig & Bauer in Nordamerika weiter ausbauen und zugleich zukunftsweisende Technologien und Lösungen für unsere Kunden entwickeln,“ erklärt Zwergel.

Chris Talbert wird COO

Die Rolle des Chief Operating Officer (COO) übernimmt Chris Talbert, der zuvor als Senior Vice President Service Operations tätig war. In seiner 21-jährigen Laufbahn bei Koenig & Bauer (US/CA) hat Talbert den Kundendienst entscheidend geprägt. Unter seiner Führung entstand ein leistungsstarkes Serviceteam, das als vertrauensvoller Partner für Kunden in ganz Nordamerika gilt.

Jeff Dietz kehrt als SVP Sales zurück

Als neuer Senior Vice President Sales verstärkt Jeff Dietz das Führungsteam. Dietz, der bereits in verschiedenen leitenden Vertriebsfunktionen für das Unternehmen tätig war, übernimmt die Gesamtverantwortung für den nordamerikanischen Vertrieb. Er wird den direkten Kundenkontakt intensivieren und insbesondere die Marktsegmente Verpackung, Akzidenz- und Etikettendruck sowie spezialisierte Nischenmärkte adressieren.

„Es ist mir eine große Freude, zu Koenig & Bauer (US/CA) zurückzukehren. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit unserem engagierten Vertriebsteam neue Impulse zu setzen und unsere starke Marktposition weiter zu festigen,“ so Dietz.

Eric Frank bleibt SVP Marketing

Eric Frank, seit fast 24 Jahren im Unternehmen, bleibt weiterhin Senior Vice President Marketing. Er verantwortet die strategische Markenführung und die unternehmensweite Marketingkommunikation. Frank ist eine feste Größe in der Koenig & Bauer Organisation und pflegt enge Beziehungen zu Kunden, Branchenverbänden und Marktpartnern.

Wertschätzung für scheidenden CEO Kilian Renschler

Der bisherige CEO Kilian Renschler hat sich aus persönlichen Gründen entschieden, nach Deutschland zurückzukehren. Renschler leitete Koenig & Bauer (US/CA) seit Januar 2021. Unter seiner Führung konnte das Unternehmen seine Position auf dem nordamerikanischen Markt deutlich stärken und erfolgreich in neue Geschäftsfelder expandieren. Das Unternehmen dankt ihm für sein Engagement und seinen nachhaltigen Beitrag zur Entwicklung der Region.