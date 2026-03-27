Koenig & Bauer erreicht 2025 seine Ziele

Hoher Auftragseingang zu Beginn des Jahres 2026

Die Koenig & Bauer AG hat im Geschäftsjahr 2025 ihre wirtschaftlichen Ziele erreicht und Umsatz sowie operative Ertragskraft gesteigert. Gleichzeitig stellte der Druckmaschinenhersteller mit dem neuen strategischen Leitfaden „IMPACT“ die Weichen für die kommenden Jahre. Ein solider Auftragsbestand und ein höherer Auftragseingang zu Beginn des Jahres 2026 deuten zudem auf einen stabilen Start in das neue Geschäftsjahr hin.

Umsatz und Ergebnis verbessert

Der Konzernumsatz stieg 2025 auf 1.302,4 Mio. € nach 1.274,4 Mio. € im Vorjahr. Das operative Ergebnis verbesserte sich deutlich: Das operative EBIT erhöhte sich auf 36,6 Mio. € (2024: 15,3 Mio. €), die operative EBIT-Marge lag damit bei 2,8 %.

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Zur Ergebnisverbesserung trugen unter anderem geringere Sonderaufwendungen bei, nachdem das konzernweite Fokusprogramm „Spotlight“ weitgehend abgeschlossen wurde. Auch beim Cashflow erzielte das Unternehmen Fortschritte. Vor allem im Schlussquartal führte ein Mittelzufluss von 69,1 Mio. € zu einem positiven Free Cashflow von 7,2 Mio. € im Gesamtjahr.

Angesichts des weiterhin anspruchsvollen Marktumfelds schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, für das Geschäftsjahr 2025 keine Dividende auszuschütten.

Unterschiedliche Dynamik in den Segmenten

Im Segment Paper & Packaging Sheetfed Systems (P&P) erhöhte sich der Umsatz leicht auf 741,5 Mio. € (+0,9 %). Die Profitabilität verbesserte sich deutlich: Das operative EBIT stieg auf 25,0 Mio. € nach 17,1 Mio. € im Vorjahr. Der Auftragseingang blieb mit 704,0 Mio. € stabil, nachdem das Vorjahr durch die Branchenleitmesse drupa geprägt war.

Das Segment Special & New Technologies (S&T) erzielte 2025 einen operativen Turnaround. Das operative EBIT verbesserte sich auf 9,0 Mio. €, nachdem im Vorjahr noch ein Verlust von 15,4 Mio. € angefallen war. Der Umsatz wuchs um 6,8 % auf 596,0 Mio. €. Impulse kamen unter anderem aus dem Banknotengeschäft sowie aus dem Servicebereich.

Der Auftragseingang lag mit 558,4 Mio. € unter dem Vorjahreswert, was vor allem auf außergewöhnlich hohe Bestellungen der US-Bundesdruckerei im Jahr 2024 zurückzuführen ist.

Neuer strategischer Rahmen

Mit dem Ende 2025 verabschiedeten Leitfaden „IMPACT“ verfolgt Koenig & Bauer das Ziel, seine Position als Technologieanbieter weiter auszubauen. Der strategische Rahmen umfasst sechs Handlungsfelder: den Einsatz von Künstlicher Intelligenz und Automatisierung, eine stärkere Markt- und Kundenorientierung, Investitionen in Mitarbeiter und Organisation, eine höhere Anpassungsfähigkeit an volatile Märkte, die Verbesserung der Kosten- und Prozessstrukturen sowie die Weiterentwicklung zentraler Technologien und Lösungen.

Langfristig sieht das Unternehmen ein Umsatzpotenzial von 1,5 Mrd. € und eine operative EBITDA-Marge von mindestens 8 % vor Sondereffekten. Teil der strategischen Anpassung ist auch eine weitere Optimierung der Konzernstruktur, einschließlich der geplanten Stilllegung des Standorts der Albert-Frankenthal GmbH.

Stabiler Start in das Jahr 2026

Der Auftragsbestand lag zum Jahreswechsel bei 970,6 Mio. €. Zudem lag der Auftragseingang im ersten Quartal 2026 über dem Vorjahreswert, was nach Unternehmensangaben die Grundlage für die Zielerreichung im laufenden Jahr bildet.

Für 2026 erwartet Koenig & Bauer einen Konzernumsatz auf dem Niveau des Vorjahres. Gleichzeitig stellt das Unternehmen seine Prognosekennzahl vom operativen EBIT auf das operative EBITDA um. Dieses soll bei rund 80 Mio. € liegen.

Im Segment Paper & Packaging wird ein stabiler Umsatz bei leicht rückläufigem operativen EBITDA erwartet. Das Segment Special & New Technologies soll dagegen einen steigenden Beitrag zum Konzernumsatz und -ergebnis leisten, unterstützt durch Fortschritte in neuen Geschäftsfeldern und eine weiterhin hohe Auslastung im Wertpapierdruck.

Die Prognose steht unter dem Vorbehalt, dass sich das globale Investitionsklima angesichts geopolitischer Spannungen und handelspolitischer Entwicklungen nicht weiter verschlechtert.