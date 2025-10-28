Jubiläumsveranstaltung im Follmann Technologie- und Wissenszentrum

10. Expertentreff Verpackungsdruck

Der 10. Expertentreff Verpackungsdruck – Effizient und rezyklierbar findet am 27. und 28. November 2025 im Follmann Technologie- und Wissenszentrum in Minden statt. Bereits mehr als 100 Fachleute aus der Branche haben sich für das etablierte Forum des Verpackungsdrucks angemeldet – einige Tickets sind noch verfügbar.

Im Jubiläumsjahr führt Karsten Schröder erneut mit Charme und Fachkompetenz durch das Programm. Auf die Teilnehmenden warten fachlich fundierte Vorträge, eine begleitende Ausstellung sowie eine Werksführung mit spannenden Einblicken in moderne Technologien und Prozesse.

Anzeige

Den Auftakt bildet bereits am Mittwoch, 26. November, der beliebte Tapas-Abend, der Raum für informellen Austausch und erste Begegnungen schafft. Auch der Donnerstagabend steht ganz im Zeichen des Netzwerkens und des fachlichen Dialogs innerhalb der Branche.

„Der Expertentreff hat sich in den vergangenen Jahren zu einer festen Größe in der Branche entwickelt. Er bietet eine einzigartige Plattform, um Trends zu diskutieren, Innovationen kennenzulernen und Partnerschaften zu stärken“, betont Andreas Franke, Verantwortlicher für Strategic Partnership Development bei Follmann.

Der Expertentreff verbindet Praxisnähe, Wissenstransfer und persönliche Begegnungen – und macht den Verpackungsdruck in seiner ganzen Vielfalt erlebbar.

Hier geht´s zur Anmeldung.