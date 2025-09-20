Inno-PrintPack-Premiere bei Follmann

Verpackungsdruck-Event

Unter neuem Namen startet der „Expertentreff Verpackungsdruck“ in die zehnte Auflage: die Inno-PrintPack 2025.Am 27. und 28. November 2025 versammelt die Veranstaltung die Branche im neuen Technologie- und Wissenszentrum der Follmann-Gruppe in Minden – erstmals direkt in einer Spezialchemie-Fabrik, in der u. a. wässrige Druckfarben und biobasierte Verpackungsklebstoffe hergestellt werden.

„Der Standort spiegelt perfekt wider, wofür Inno-PrintPack steht: gebündelte Expertise entlang der gesamten Wertschöpfungskette – vom Farbhersteller bis zum Markenartikler“, sagt Karsten Schröder, Initiator und Moderator der Konferenz. „Die moderne Infrastruktur schafft ideale Voraussetzungen für Diskussionen auf Augenhöhe.“

Anzeige

Zwei Tage, fünf Top-Trends, ein Ziel: effizienter und rezyklierbarer Verpackungsdruck

7-Farben-Fixed-Palette & Colour-Management: Strategien für konsistente Druckergebnisse ohne lange Umrüstzeiten.

Echtzeit-Datenanalyse: Live-Monitoring und KI-gestützte Prozessoptimierung direkt an der Maschine.

Robotik & Inline-Inspektion: Automatisierte Qualitätskontrolle für schnellere Durchlaufzeiten.

Recyclingfreundliche Druckfarben und BOPP-Folien: Lösungen für Kreislauffähigkeit und Lebensmittelsicherheit.

Exklusive Werksbesichtigung bei Follmann: Einblicke in die Produktion von High-Tech-Druckfarben und Verpackungsklebstoffen.

Die Veranstaltung kombiniert technische Vorträge mit Praxisnähe: Tagungsräume bieten Blick auf eine der modernsten Produktionsstätten Europas, Werksführungen vermitteln aktuelle Entwicklungen direkt vor Ort. Themenschwerpunkt ist „Effizient & rezyklierbar“ – die Verbindung von Druckqualität, Ressourcenschonung und Kreislauffähigkeit.

Das Programm umfasst zudem Networking beim Tapas-Vorabend, Dinner zwischen den Vortragstagen und Shuttle-Service, alles im Ticketpreis von 1.490 €. Für internationale Gäste gibt es einen professionellen Livestream mit simultaner KI-Übersetzung ins Englische.

Anmeldung und Informationen

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Details zu Programm, Hotelkontingenten und Registrierung finden sich unter www.inno-print.de.

Über Innoform Coaching

Die Oldenburger Innoform GmbH ist führend in Prüfdienstleistungen für Lebensmittelverpackungen. Innoform Coaching eGbR organisiert Expertentreffen, Branchen-Meetings und Weiterbildungen rund um flexible Verpackungen und vernetzt seit über 20 Jahren Fachkräfte entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

Über Follman

Follmann ist ein international tätiges Familienunternehmen für Spezialchemikalien, darunter wasserbasierte Druckfarben, Barrierebeschichtungen und biobasierte Verpackungsklebstoffe. Das neue Technologie- und Wissenszentrum in Minden bündelt Forschung, Entwicklung und Weiterbildung unter einem Dach.