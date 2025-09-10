Hybrid Software schließt Akquisition des Technologieanbieters Brandz NV ab

Software

Hybrid Software, führender Entwickler von Softwarlösungen für den Verpackungs- und Etikettendruck, hat die Übernahme von Hybrid Software Brandz NV (ehemals TGS) von Congra Software SARL abgeschlossen. Das Unternehmen mit Sitz in Gent, Belgien, verfügt über spezialisierte Vertriebs- und Supportteams in Westeuropa und Nordamerika.

Hybrid Software Brandz NV ist der Entwickler von Artflow, einer leistungsstarken, SaaS-basierten Artwork-Management-Lösung. Mit Artflow können Marken, Konsumgüterhersteller (CPGs) und Einzelhändler ihre umfangreichen Portfolios an komplexen Grafikprojekten effizient steuern. Die Plattform bietet modernste 2D- und 3D-Visualisierungs- und Freigabefunktionen, basierend auf der Proofscope-Technologie von Hybrid Software, ergänzt durch markenspezifische Tools für detaillierte Briefings, Projektplanung und vieles mehr. Über die zentrale API lässt sich Artflow nahtlos in ERP-, CRM- oder DAM-Systeme integrieren.

Anzeige

„Unsere zweijährige Zusammenarbeit mit Brandz NV (TGS) hat gezeigt, welchen hohen Mehrwert Artflow für Marken, Konsumgüterhersteller und den Handel bietet“, erklärt Igor Vandromme, VP/GM von Hybrid Software Brandz. „Mit der vollständigen Übernahme holen wir das gesamte Artflow-Entwicklungsteam in die Hybrid Software Gruppe und schaffen so die Basis, unsere Innovationskraft zu steigern und Lösungen für Marken weltweit noch schneller bereitzustellen.“