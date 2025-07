Huhtamaki Ronsberg unter neuer Leitung: Jürgen Enderle übernimmt Standortverantwortung

Verpackungsmarkt

Der finnische Verpackungsspezialist Huhtamaki richtet seinen bedeutenden Standort im Allgäu neu aus: Jürgen Enderle übernimmt die Leitung der Werke in Ronsberg (Deutschland) und Tortona (Italien), an denen insgesamt über 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt sind.

Der bisherige Standortleiter Maciej Malec verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen.

Mit Jürgen Enderle übernimmt eine erfahrene Führungskraft mit starken regionalen Wurzeln die Verantwortung für den Standort. Der gebürtige Ronsberger begann seine Karriere bei Huhtamaki als Auszubildender und hat sich über zahlreiche – auch internationale – Führungsstationen hinweg zu einer anerkannten Persönlichkeit im Unternehmen entwickelt. Mit über 20 Jahren Erfahrung verfügt er über eine beeindruckende Erfolgsbilanz in der Leitung verschiedener Unternehmensbereiche.

Dank seiner fundierten Kenntnisse der Organisation, seiner Erfahrung im Umgang mit dynamischen Marktanforderungen und seiner ausgeprägten Führungskompetenz gilt Enderle als ideale Besetzung für die Weiterentwicklung der Standorte Ronsberg und Tortona. Im Zuge der Neuausrichtung wurde auch das lokale Managementteam neu aufgestellt und effizienter strukturiert.

„Wir freuen uns sehr, mit Herrn Enderle eine Führungspersönlichkeit an der Spitze des Standorts zu wissen, die das Unternehmen und die Region bestens kennt – und die durch ihr außergewöhnliches Engagement überzeugt“, so ein Unternehmenssprecher.

Neues Standortkomitee etabliert

Zum 1. Juli 2025 wurde zudem das neue Standortkomitee Ronsberg ins Leben gerufen. Neben Jürgen Enderle gehören Markus W. Dodel und Tobias Weinreis – beide Mitglieder der Geschäftsleitung – dem Gremium an. Das Komitee übernimmt eine zentrale Rolle in der organisatorischen Weiterentwicklung des Standorts, vertritt sowohl die lokale Einheit als auch die Geschäftsleitung in allen relevanten Belangen und fungiert als öffentliches Gesicht von Huhtamaki Ronsberg.

Mit der Gründung des Standortkomitees unterstreicht Huhtamaki seinen Anspruch, den Standort Ronsberg zukunftsorientiert, strukturiert und nachhaltig zu führen.