hubergroup Print Solutions stärkt Marktposition in Frankreich

Farbdosieranlage - Druckfarben für flexible Verpackungen

Mit der Inbetriebnahme einer neuen Farbdosierstation im wirtschaftlich bedeutenden Industriegebiet von Sainte-Sigolène unterstreicht hubergroup Print Solutions seine Wachstumsambitionen auf dem französischen Markt. Die am 20. Juni offiziell eröffnete Anlage für lösemittelbasierte Gecko-Druckfarben der hubergroup vereint Lagerung, Mischung, technischen Service sowie Laborleistungen an einem zentralen Standort – ein strategischer Schritt zur Stärkung von Kundennähe und Reaktionsgeschwindigkeit.

„Der neue Standort ist ein echter Wendepunkt für uns und unsere Kunden in der Region“, erklärt Adrien Pflieger, Geschäftsführer von hubergroup Frankreich. „Dank geografischer Nähe, technischer Expertise und schneller Reaktionsfähigkeit schaffen wir ein neues Effizienzniveau für Hersteller flexibler Verpackungen.“

Bereits kurzfristig ist die Anlage auf eine Jahreskapazität von rund 100 Tonnen ausgelegt – mit deutlich erweiterbarem Potenzial. Die Positionierung im Herzen eines der wichtigsten Verpackungscluster Frankreichs ist dabei kein Zufall: Sainte-Sigolène steht für nahezu 50 Prozent der nationalen Extrusionsaktivitäten für Verpackungsfolien, die zum Großteil bedruckt werden. Für die ansässigen Verpackungshersteller bedeutet das kürzere Lieferwege, schnellere Verfügbarkeit sowie technischen Support vor Ort – auch bei akuten Störungen oder individuellen Farbwünschen.

Lokale Verankerung, globale Unterstützung

Das Team vor Ort umfasst zwei Vertriebsingenieure, einen Vertriebsmitarbeiter sowie einen Leiter der Dosierstation und wird durch einen externen Logistikpartner unterstützt. Zusätzlich profitiert der Standort vom europäischen Netzwerk der hubergroup sowie vom Know-how der Labor- und Produktmanagementteams am deutschen Hauptsitz.

„Die hohe Reaktionsfähigkeit unseres französischen Teams, kombiniert mit der internationalen Unterstützung und einem tiefen Verständnis für die besonderen Anforderungen des französischen Markts, versetzt uns in die Lage, unsere Kunden optimal zu begleiten – insbesondere im Hinblick auf nachhaltige Verpackungslösungen“, so Pflieger weiter.

Fokus auf nachhaltige flexible Verpackungen

Die neue Farbdosierstation ist auf die Herstellung der lösemittelbasierten Gecko-Produkte spezialisiert, die insbesondere für flexible Verpackungsanwendungen entwickelt wurden. Das Produktportfolio umfasst unter anderem die NC-freie, PU-basierte Serie Gecko Platinum sowie Lösungen für das Deinking und für die Einhaltung regulatorischer Vorgaben beim Einsatz NC-haltiger Farben.

Darüber hinaus bietet hubergroup ein breites Spektrum ergänzender Produkte – von Lacken und Barrierebeschichtungen über Primer und Weißtöne bis hin zu Additiven und Kaschierklebstoffen. Ziel ist es, Kunden ganzheitlich bei der Entwicklung nachhaltiger Verpackungskonzepte zu unterstützen.

Über hubergroup

Die hubergroup ist ein weltweit führender Anbieter von Spezialchemikalien und Drucklösungen mit Sitz in Deutschland. Mit einer Unternehmensgeschichte von über 260 Jahren entwickelt das Unternehmen in seinen zwei Geschäftsbereichen – Print Solutions und Chemicals – innovative, nachhaltige Produkte und Dienstleistungen für höchste Druckqualität. Die Print Solutions Division produziert Farben, Lacke und Druckhilfsmittel für den Verpackungs-, Akzidenz- und Zeitungsdruck. Die Chemicals Division fertigt Spezialchemikalien wie Harze, Pigmente und Additive an eigenen Standorten in Indien. Weltweit beschäftigt die hubergroup mehr als 3.000 Mitarbeitende in rund 30 Ländern und erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von rund 743 Millionen Euro.