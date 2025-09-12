HelioGraph Holding stärkt Vertrieb im Nahen Osten und in der Türkei

Flexodruck

Mit Wirkung zum 1. August 2025 hat Fidan Sari die Vertriebsverantwortung für Flexodruck-Lösungen der HelioGraph Holding in den Regionen Naher Osten und Türkei übernommen.Zu ihrem Portfolio zählen neben dem Hell PremiumSetter auch Produkte von Glunz & Jensen sowie Lüscher.

Fidan Sari bringt mehr als 20 Jahre Branchenerfahrung mit und ist mit den regionalen Märkten bestens vertraut. „Wir freuen uns sehr, Fidan in unserem Team begrüßen zu dürfen“, erklärte Dirk Bömelburg, Applikationsspezialist bei Hell Gravure Systems.

Der Hell PremiumSetter ist eine Lasergravuranlage zur Direktlaserung elastomerer Druckformen für Dry Offset, Buchdruck, Flexodruck und Lackplatten. Zudem eignet sich die Anlage für die Bebilderung digitaler Fotopolymer-Druckformen (LAMS). In der Hybrid-Variante graviert der PremiumSetter sowohl Platten als auch Sleeves.

Die Anlage ermöglicht einen schnellen und effizienten Druckformprozess, da sie lediglich zwei Schritte – Gravieren und Waschen – benötigt, um langlebige Druckformen bereitzustellen. Das Handling großer Druckplatten wird durch einen integrierten Ladetisch, die Klemmleistenfunktion und die Bedienung per Fußschalter erheblich vereinfacht. Auch die Handhabung runder Druckformen wird durch eine einseitige Lager- und Schwenkvorrichtung, das sogenannte Cantilever-System, deutlich erleichtert. Hochauflösende Gravuren bis 5080 dpi in Verbindung mit der steuerbaren dreidimensionalen Reliefausbildung garantieren zudem eine präzise HD-Qualität.

Mit der Verstärkung ihres Vertriebsteams unterstreicht die HelioGraph Holding ihre Ambitionen, die Marktpräsenz in strategisch wichtigen Regionen weiter auszubauen.