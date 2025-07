Heidelberg übernimmt Technologie und Markenrechte von Polar Mohr

Stärkung der Rolle als Systemintegrator im Verpackungsmarkt

Die Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) erweitert ihr Portfolio durch den Erwerb der exklusiven Technologie- und Markenrechte von Polar Mohr und baut ihre Position als Systemanbieter für die Verpackungs- und Etikettenindustrie strategisch aus.

Heidelberg hat mit Gesellschaften der Polar-Gruppe eine Vereinbarung über den Erwerb wesentlicher Technologie- und Markenrechte sowie weiterer immaterieller Vermögenswerte getroffen. Der Vollzug der Transaktion wird in den kommenden Wochen erwartet. Heidelberg sichert sich damit die exklusiven Rechte für Vertrieb, Service und Vermarktung der Polar-Produkte im Bereich Druckweiterverarbeitung – weltweit.

Die langjährige Partnerschaft zwischen Heidelberg und Polar Mohr, die bis in die 1950er-Jahre zurückreicht, wird durch den Deal auf eine neue Ebene gehoben: Künftig integriert Heidelberg die Weiterverarbeitungssysteme von Polar Mohr vollständig in sein Lösungsangebot. Kunden profitieren von einem durchgängigen, vernetzten Portfolio – vom Druck bis zur Weiterverarbeitung –, das insbesondere in der Verpackungs- und Etikettenproduktion neue Effizienzpotenziale erschließt.

„Wir wollen durch gezielte M&A-Aktivitäten in attraktiven Marktsegmenten wachsen“, betont Jürgen Otto, Vorstandsvorsitzender der Heidelberger Druckmaschinen AG. „Mit dem Erwerb der Polar-Technologie bekräftigen wir unseren Anspruch als Vollsortimenter für die Verpackungs- und Etikettenindustrie. Als Systemintegrator bieten wir unseren Kunden eine vollständig vernetzte Wertschöpfungskette – hochautomatisiert, digital und serviceorientiert.“

Entwicklung und Fertigung bleiben bei Polar – Vertrieb und Service exklusiv bei Heidelberg

Die Gesellschaften der Polar-Gruppe, die sich im Besitz der österreichischen Beteiligungsgesellschaft SOL Capital befinden, bleiben weiterhin Entwicklungspartner von Heidelberg. Sie übernehmen auch künftig Fertigung und Montage der Produkte. Die bewährten Prozesse in der Ersatzteilversorgung, im Service und bei der Maschinenbeschaffung bleiben für Kunden unverändert.

Fokus auf Automatisierung und Digitalisierung

Im Mittelpunkt der Integration steht die Weiterentwicklung automatisierter, digital vernetzter Lösungen. Zum Produktspektrum zählen Systeme für sämtliche Schritte der Weiterverarbeitung – vom Beladen, Rütteln und Schneiden über Stanzen bis hin zum Entladen und Banderolieren. Ziel ist es, die Produktivität in Verpackungsdruckereien weltweit weiter zu steigern – insbesondere in den Wachstumsregionen Asien, Südamerika und Naher Osten.

Über finanzielle Details der Vereinbarung wurde Stillschweigen vereinbart.

Über die Polar Group

Die Polar Group mit Hauptsitz in Hofheim am Taunus ist ein weltweit führender Anbieter von zukunftsorientierten Lösungen für die industrielle Druckweiterverarbeitung. Mit rund 350 Mitarbeitenden an den Standorten Hofheim (Deutschland) und Shanghai (China) entwickelt und produziert das Unternehmen hochautomatisierte Systeme für Schneide- und Stanzprozesse in der grafischen Industrie.

Ursprünglich 1906 als „Adolf Mohr, Maschinenfabrik“ gegründet, firmiert das Unternehmen seit 2023 als Polar Cutting Technologies GmbH. Über die Jahrzehnte hinweg hat sich Polar von einem regionalen Maschinenbauer zum globalen Technologieführer für Schnellschneider und Peripheriegeräte entwickelt. Das Produktspektrum reicht von Beladesystemen über Rüttel- und Schneidmaschinen bis hin zu Lösungen für Stanzen, Entladen und Banderolieren – alles vollständig vernetzt und auf maximale Automatisierung ausgerichtet.

Ein wichtiger Meilenstein war 2006 die Gründung des Tochterunternehmens Polar Postpress Machinery (PPM) in Shanghai. Dort produziert Polar gezielt für den chinesischen und asiatischen Markt und stärkt so seine internationale Präsenz.

Mit der Marke Mohr, die seit 2012 zur Unternehmensgruppe gehört, bedient Polar zudem den wachstumsstarken Digitaldruckmarkt. Unter dem Label Cutting on Demand bietet Mohr kompakte Schneidelösungen, speziell zugeschnitten auf kleinere Auflagen und flexible Produktionsumgebungen.