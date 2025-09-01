Führungswechsel im Vertrieb – Corey Farrell folgt auf Jeff Woloshyn

Hönle Group

Die amerikanische Tochtergesellschaft der Hönle Group, einem weltweit führenden Anbieter industrieller UV-Technologie, hat Corey Farrell mit der Leitung der Vertriebsaktivitäten im Bereich Bogenoffset für UV/LED/IR-Härtungs- und Trocknungslösungen betraut. Er folgt auf Jeff Woloshyn, der nach einer langen und erfolgreichen Karriere bei der Hönle Group am 30. September 2025 in den wohlverdienten Ruhestand tritt.

Farrell verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Bogenoffset-Industrie. Zuletzt war er als Sales Manager bei Landa Digital tätig, wo er das Portfolio an Digitaldruckmaschinen verantwortete.

„Wir freuen uns sehr, Corey Farrell in unserem Team willkommen zu heißen. Er ist eine wertvolle Verstärkung für unseren Vertrieb und ein äußerst kompetenter Nachfolger von Jeff Woloshyn. Gemeinsam mit ihm werden wir unsere Mission fortführen, modernste Technologie und Härtungskompetenz an neue wie auch bestehende Bogenoffset-Kunden heranzutragen. Darüber hinaus wird Corey Farrell Teil unseres Brand-Ambassador-Teams sein, das eine Kultur der partnerschaftlichen Zusammenarbeit fördert. Mit ihm blicken wir erwartungsvoll auf weiteres Wachstum in der prosperierenden Region Amerika“, sagt Brook Henschen, Managing Director der amerikanischen Hönle-Tochtergesellschaft.

Das Unternehmen wird Corey Farrell auf der PRINTING United 2025 in Orlando/Florida am Stand 4832 offiziell vorstellen.

Farrell ergänzt: „Ich freue mich sehr, Teil eines Unternehmens zu werden, das führend in der Entwicklung und Herstellung von Trocknungs- und Härtungssystemen für die Akzidenz- und Verpackungsdruckindustrie ist. Mit meiner Erfahrung möchte ich bestehende Kundenbeziehungen stärken und zugleich neue Partnerschaften aufbauen.“

Erleben Sie die Hönle Group auch live auf der Fachpack 2025 in Nürnberg (23.–25. September) – Halle 7, Stand 7-606.