Führungswechsel bei der hcs-Gruppe – Jens Neidhardt übernimmt operative Geschäftsführung

Mit dem Zusammenschluss von Rotodecor und Palis zur Hummingbird Converting Solutions GmbH entstand 2019 ein neuer Global Player im Bereich Industrieller Druck (Quelle: Hummingbird Converting)

Die hcs-Gruppe, zu der die Unternehmen Rotodecor und Palis gehören, stellt sich personell neu auf, um den Herausforderungen eines sich wandelnden Marktes zu begegnen und die nächste Entwicklungsphase des Unternehmens einzuleiten. In diesem Zusammenhang geben die Gesellschafter eine Veränderung in der operativen Geschäftsführung bekannt.

Zum 1. August 2025 hat Thomas Schmid die operative Leitung der hcs-Gruppe an Jens Neidhardt übergeben. Schmid bleibt der Unternehmensgruppe als Gesellschafter und strategischer Ansprechpartner weiterhin verbunden.

Thomas Schmid hat das Unternehmen in den vergangenen drei Jahren durch eine anspruchsvolle Phase geführt. Unter seiner Verantwortung konnten das Vertrauen von Kunden, Mitarbeitenden, Finanzierungspartnern und Lieferanten gefestigt und die Grundlagen für die weitere Entwicklung der hcs-Gruppe geschaffen werden.

Mit Jens Neidhardt übernimmt ein erfahrener Industrie- und Maschinenbaumanager die operative Geschäftsführung. Er verfügt über umfassende Führungserfahrung im mittelständischen Umfeld sowie über Kenntnisse der Anforderungen technologieorientierter Branchen. Gemeinsam mit dem bestehenden Führungsteam wird er die begonnene Transformation fortsetzen und die Weiterentwicklung der Unternehmensgruppe vorantreiben.

Der Übergang erfolgt in geordneten Strukturen und in enger Abstimmung aller Beteiligten. Für Geschäftspartner, Kunden und Mitarbeitende steht dieser Schritt für Kontinuität und die konsequente Fortführung des eingeschlagenen Kurses.

Über die hcs-Gruppe

Die hcs-Gruppe entstand 2019 durch den Zusammenschluss von Rotodecor und Palis zur Hummingbird Converting Solutions GmbH. Die Unternehmensgruppe ist international in den Bereichen industrieller Druck, Veredelung und Weiterverarbeitung im Verpackungs- und Dekordruck tätig.

Rotodecor entwickelt seit rund 20 Jahren Maschinen für Tiefdruck, Lackierung, Imprägnierung sowie für spezielle Weiterverarbeitungsprozesse. Palis (PadaLuma Ink-Jet Solutions GmbH) ist auf digitale, wasserbasierte Inkjet-Systeme für den Dekor- und Verpackungsdruck spezialisiert. Beide Unternehmen ergänzen sich mit ihren Schwerpunkten und bilden die Basis für das Leistungsportfolio der hcs-Gruppe.

