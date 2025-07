Francesca Ricupero ist neue Sales Managerin Packaging & Flexo in Italien

Fujifilm

Fujifilm ernennt Francesca Ricupero zur Sales Managerin Packaging & Flexo bei Fujifilm Italien. Mit über 15 Jahren Erfahrung in der digitalen und konventionellen Druckbranche bringt Francesca umfangreiches Fachwissen in den Bereichen kommerzieller Druck, Etiketten und flexible Verpackungslösungen in das italienische Vertriebsteam ein.

In ihrer neuen Funktion wird Francesca maßgeblich zur Weiterentwicklung des Verpackungsgeschäfts von Fujifilm in Italien beitragen – mit einem besonderen Fokus auf digitale Herstellung flexibler Verpackungen. Darüber hinaus unterstützt sie den Ausbau des Tinten-Geschäfts über ein wachsendes Netzwerk von Vertriebspartnern.

„Ich war schon immer davon überzeugt, dass Digitaldruck effizient, skalierbar und dennoch einfach handhabbar sein muss“, erklärt Francesca Ricupero. „Fujifilms Engagement für Inkjet-Technologien und deren Potenzial zur Transformation des Marktes für flexible Verpackungen begeistert mich. Die Chance, an dieser Entwicklung mitzuwirken, sehe ich als spannende Herausforderung.“

Francesca Ricupero startete ihre berufliche Laufbahn im Marketing- und Eventbereich, bevor sie 2008 zu HP wechselte. Dort war sie über mehrere Jahre hinweg in verschiedenen Positionen rund um HP Indigo tätig. Ab 2015 konzentrierte sie sich auf die Segmente kommerzieller Druck, Publishing und Transaktionsdruck, bevor sie zu Bobst wechselte. Dort betreute sie den norditalienischen Markt für konventionelle, digitale und hybride Etikettendrucklösungen. Ihre langjährige Branchenerfahrung und Marktkenntnis machen sie zu einer wichtigen Verstärkung für Fujifilm.

„Im Verkauf ist man weit mehr als nur Vertriebsmitarbeiterin“, so Francesca weiter. „Man begleitet den Kunden als ganzheitliche Ansprechpartnerin – von der Technologie über Verbrauchsmaterialien bis hin zum Service. Diese Nähe zum Kunden ist entscheidend für langfristigen Erfolg.“

Ein besonderer Meilenstein ihrer Einarbeitung war der Besuch bei Eco Flexibles in Großbritannien – Heimat der ersten außerhalb Japans installierten Jet Press FP790. Die Leistungsfähigkeit und Flexibilität der Anlage beeindruckten sie nachhaltig:

„Eine Druckmaschine, die mit einem kleinen Prepress-Team eine derartige Bandbreite an Aufträgen bewältigen kann – das war für mich als erfahrene Digitaldruck-Spezialistin wirklich beeindruckend.“

Mit Blick auf die Marktentwicklung sieht Francesca einen klaren Trend zu Konsolidierung und Spezialisierung: „Große Gruppen übernehmen zunehmend kleinere, fokussierte Unternehmen – das ermöglicht mehr Investitionsspielraum und eine breitere Anwendungsvielfalt. Im Bereich der flexiblen Verpackungen wird Digitaldruck künftig eine Schlüsselrolle spielen: zur Effizienzsteigerung, besseren Rückverfolgbarkeit und optimierten Kostenkontrolle.“

Francesca betont außerdem Fujifilms Verständnis für die Anforderungen anspruchsvoller Märkte: „Italien und Deutschland stehen für höchste Qualitätsstandards in der Produktion. Fujifilm begegnet diesem Anspruch mit zuverlässiger, marktreifer Technologie und einer Innovationskultur, die genau im richtigen Tempo voranschreitet – das war für mich ausschlaggebend, Teil dieses Unternehmens zu werden.“

Manuel Schrutt, Head of Packaging, Fujifilm Graphic Systems EMEA, kommentiert die Neubesetzung: „Wir sind stolz, Francesca in unserem Team willkommen zu heißen. Ihr profundes Fachwissen, ihr strategischer Blick und ihre ausgeprägte Kundenorientierung machen sie zur idealen Besetzung für diese Schlüsselrolle. Mit Blick auf die zunehmende Dynamik im Markt ist der Zeitpunkt für diesen Schritt ideal – sowohl für Francesca als auch für Fujifilm.“