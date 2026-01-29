Excellence in Packaging aus dem Know-how-Netzwerk

2. Strategieworkshop bei Follmann in Minden

Das Packaging-Competence-Netzwerk entwickelt sich kontinuierlich zu einer leistungsfähigen, agilen Plattform für zukunftsorientierte Verpackungslösungen. Als offenes Netzwerk vereint Packaging Competence projektbezogen zusammenarbeitende Partner, die ihre jeweiligen Kernkompetenzen entlang der gesamten Wertschöpfungskette einbringen. Ziel ist es, maßgeschneiderte Verpackungslösungen zu entwickeln, die funktionale, wirtschaftliche und nachhaltige Anforderungen gleichermaßen erfüllen.

Starkes Partnernetzwerk entlang der gesamten Wertschöpfungskette

Der Mehrwert für Kunden entsteht durch die gezielte Bündelung von Know-how aus Design, Materialentwicklung, Druck- und Verarbeitungstechnologie sowie System- und Prozesskompetenz. Statt isolierter Einzellösungen verfolgt das Netzwerk einen ganzheitlichen Ansatz entlang der Value Chain. Dieser kooperative Arbeitsmodus hat sich in der operativen Projektarbeit bereits bewährt und bildet die Grundlage für die weitere strategische Entwicklung.

Im Rahmen eines zweiten Strategieworkshops beim Druckfarbenhersteller Follmann in Minden haben die Netzwerkpartner nun ein stabiles Fundament für die zukünftige Zusammenarbeit geschaffen. Neben der Definition gemeinsamer Fokusthemen wurde die strategische Zielsetzung formuliert, das Netzwerk gezielt weiter auszubauen. Geplant ist die Einbindung zusätzlicher Kompetenzen, darunter Verpackungsgestalter, Verpackungsberater und -agenturen, Converter, Hersteller von Verpackungsmaschinen sowie Recyclingbetriebe, um den Anspruch an ganzheitliche und kreislauforientierte Verpackungslösungen weiter zu stärken.

„Packaging Competence zeigt, wie durch strukturierte, vertrauensvolle Zusammenarbeit unterschiedlicher Spezialisten echte Mehrwerte entstehen können“, erklärt Andreas Franke, Strategic Partnership Development bei Follmann. „Wenn Kompetenzen entlang der gesamten Wertschöpfungskette zusammengeführt werden, lassen sich Lösungen realisieren, die sowohl technologisch als auch strategisch überzeugen.“

Strategisches Wachstum durch gezielte Netzwerkentwicklung

Der partnerschaftliche Charakter der Zusammenarbeit spiegelt sich dabei nicht nur in der Projektarbeit wider, sondern auch im persönlichen Austausch, der als fester Bestandteil einer langfristig erfolgreichen Kooperation verstanden wird.

Packaging Competence bleibt bewusst offen für neue motivierte Partner, neue Projekte und anspruchsvolle Aufgabenstellungen. Wechselnde Markt- und Kundenanforderungen sollen weiterhin durch flexibel zusammengestellte Projektteams adressiert werden – mit dem klaren Ziel, gemeinsam bessere Ergebnisse zu erzielen, als es einzeln möglich wäre.

Aktuelle Partner im Packaging-Competence-Netzwerk

Bobst

tesa

Zecher

U. Günther

Lohn-Pack K.A. Wolf

Miraclon

Petroplast

GSE Dispensing

Follmann

www.packagingcompetence.com