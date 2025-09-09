Eumatex und Follmann vereinbaren strategische Partnerschaft

Neue Kooperation bündelt Vertriebskompetenz und Produktexpertise für zentraleuropäische Märkte

Die Eumatex GmbH und die Follmann GmbH & Co. KG haben eine strategische Kooperation im Bereich “Packaging Solutions” geschlossen. Ziel der Partnerschaft ist es, die Marktpräsenz in Mittel- und Osteuropa zu stärken und Kunden ein erweitertes Leistungsangebot bereitzustellen.

Eumatex, seit Jahrzehnten als Vertriebspartner für Maschinen, Komponenten und ergänzende Produkte in der Druck- und Verpackungsindustrie tätig, übernimmt dabei die Vermarktung ausgewählter Follmann-Produkte. Dazu gehören wasserbasierte Druckfarben und Coatings, Farbpasten, Verschnitte, Additive sowie Reiniger. Der Vertriebsbereich umfasst Tschechien, Slowakei, Slowenien, Ungarn, Schweiz und Österreich.

Die Kooperation sieht eine enge Zusammenarbeit der Teams beider Unternehmen vor. Länderübergreifende Teams werden Kundenbesuche koordinieren und fachliche Fragestellungen direkt vor Ort bearbeiten. Durch die Bündelung der Kernkompetenzen von Eumatex und Follmann sollen Kunden von fundierter Beratung und einem umfassenden Produktportfolio profitieren.

Die Partnerschaft ist auf eine langfristige Zusammenarbeit ausgerichtet und soll die Präsenz beider Unternehmen in den Zielmärkten nachhaltig stärken.