DFTA Flexodruck-Technologe

Erfolgreicher Abschluss 2025/2026 und Förderungen 2026

von Ansgar Wessendorf,
DFTA Flexodruck-Technologe: Erfolgreicher Abschluss 2025/2026 und Förderungen 2026
Die erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen des Zertifikatslehrgangs DFTA Flexodruck-Technologe (Quelle: DFTA)

Die Absolventinnen und Absolventen des Zertifikatslehrgangs DFTA Flexodruck-Technologe haben den Jahrgang 2025/2026 erfolgreich abgeschlossen. Der Abschluss steht für großes persönliches Engagement, kontinuierliche fachliche Weiterbildung und die hohe Ausbildungsqualität der DFTA-Flexodruck Akademie.

Ein besonderer Dank gilt dem DFTA-Förderverein, der den Lehrgang erneut durch die Teilförderung von fünf Teilnehmenden unterstützt hat. Dieses Engagement leistet einen wichtigen Beitrag zur gezielten Qualifizierung von Fachkräften für die Flexodruckbranche. Die Förderung eröffnet den Teilnehmenden die Möglichkeit, ihr Fachwissen zu vertiefen und neue Impulse in ihre betriebliche Praxis einzubringen.

Wieder fünf Teilförderungen bewilligt

Der Blick richtet sich zugleich nach vorn: Für das Jahr 2026 hat der DFTA-Förderverein erneut fünf Teilförderungen für den Zertifikatslehrgang DFTA Flexodruck-Technologe bewilligt. Interessierte Bewerberinnen und Bewerber erhalten damit erneut die Chance, sich fundiert weiterzubilden und von der finanziellen Unterstützung zu profitieren. Der Bewerbungsschluss für das Förderprogramm 2026 ist der 25. März 2026. Alle Informationen zu den Förderkriterien und zur Bewerbung sind auf der Website der DFTA Flexodruck Akademie zu finden: www.flexodruck-akademie.de

