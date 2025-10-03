Drei Mal Gold beim Deutschen Verpackungspreis 2025

Die besten Verpackungs-Innovationen 2025

Große Bühne und viel Applaus für die Besten der Besten: Das Deutsche Verpackungsinstitut e. V. (dvi) hatte geladen und feierte gemeinsam mit rund 280 Gästen aus der Branche die 37 Gewinner des Deutschen Verpackungspreises 2025. Höhepunkt der Veranstaltung am ersten Tag der FACHPACK in Nürnberg war die Bekanntgabe der Gold-Awards, mit denen die Jury drei besonders wegweisende Innovationen der größten europäischen Leistungsschau rund um die Verpackung zusätzlich auszeichnete.

Der Saal München des NCC Mitte war bis auf den letzten Platz gefüllt, als Peter Ottmann, CEO der NürnbergMesse, die Gäste zur Verleihung des Deutschen Verpackungspreises 2025 auf der FACHPACK begrüßte. Er berichtete von hochinnovativen Verpackungen, die auf der Internationalen Raumstation ISS zum Einsatz kommen. Bislang werden diese nach Gebrauch von einem Versorgungsschiff mitgenommen und bei Eintritt in die Erdatmosphäre verglüht. Nun sucht die NASA eine nachhaltigere Mehrweglösung und hat dafür 3 Millionen US-Dollar ausgelobt. „Das Preisgeld beim Deutschen Verpackungspreis ist die Ehre. Die ist unbezahlbar“, so Ottmann, der mit dem Satz schloss: „Innovationen bringen uns nach vorne, das sehen wir jedes Jahr beim Deutschen Verpackungspreis“.

37 Sieger im Rampenlicht

Den Beweis erbrachten in Folge die 37 siegreichen Innovationen des Jahre 2025. Über 200 Einreichungen aus 15 Ländern und drei Kontinenten waren materialübergreifend in das Rennen gegangen. Nach eingehender Prüfung hatte die unabhängige Fachjury 37 herausragende Innovationen aus Deutschland, dem Iran, Österreich, der Schweiz und den USA mit der begehrten Auszeichnung gewürdigt. Nun erhielten die Teams der ausgezeichneten Unternehmen auf großer Bühne ihre Trophäe aus der Hand des dvi-Vorsitzenden Thomas Reiner und viel verdienten Applaus der versammelten Branche.

Drei Gold Awards zur Krönung

Auch dieses Jahr hatte die Jury von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, besonders wegweisende Innovationen aus dem Kreis der Verpackungspreisträger zusätzlich mit einem Gold-Award zu würdigen und auszuzeichnen. Die mit viel Spannung erwartete Verkündigung führte dreimal zu hocherfreutem Jubel bei den Innovatorinnen und Innovatoren der siegreichen Unternehmen, die in der Folge erneut auf die Bühne gerufen wurden, um nun auch die Gold-Trophäe in Empfang zu nehmen.

Gold für AeroFlexx

Die revolutionierte Flüssigkeitsverpackung des US-Unternehmens AeroFlexx Innovative Liquid Packaging Technology besticht nach Ansicht der Jury durch ihre innovative Kombination aus Funktion und Nachhaltigkeit. Die Verpackung für Produkte wie beispielsweise Duschgels oder Saucen besteht aus flexiblem LDPE und benötigt so deutlich weniger Material als vergleichbare Flaschen. Damit spart sie Ressourcen und trägt aktiv zur Reduzierung von Abfällen bei. Das einzigartige Design sorgt durch das integrierte Airframe-Luftpolster für eine stabile und widerstandsfähige Struktur. Gleichzeitig ermöglicht es über eine Selbstverschluss-Ventiltechnologie die vollständige Entleerung des Inhalts und bietet höchsten Komfort bei der Verwendung. Die problemlos recycelbare Verpackung wurde in der Kategorie Funktionalität & Convenience mit dem Verpackungspreis ausgezeichnet und erhält nun zusätzlich den Gold-Award der Jury.

Gold für DACHSER

Der globale agierende Logistikdienstleister DACHSER SE mit Sitz in Kempten erhält den Gold-Award für seine DACHSER Retail Box. Das innovative und neuartige Mehrwegsystem für die europäische Stückgutlogistik ermöglicht den umweltfreundlichen Transport empfindlicher oder hochwertiger Güter als Standardsendung über das Stückgutnetz. Der abschließbare Mehrwegbehälter im Europaletten- und Eurohalbpaletten-Maß verfügt über ein innovatives digitales Tracking-System, kann effizient im Mischbetrieb der heterogenen Stückgutlogistik genutzt und rückgeführt werden und optimiert so die Prozesse im Versand und am POS. Die Retail Box hat eine Nutzlast von 500 kg und ein Ladevolumen von 1,84 Kubikmetern, ist mit einem Siegel sicherbar und lässt sich in unter 50 Sekunden auf- oder abbauen. Zusammengefaltet beansprucht sie nur 73 Prozent der Fläche einer Europalette, was den Leergut-Transport effizient und deutlich nachhaltiger macht. Nach dem Verpackungspreis in der Kategorie Logistik & Materialfluss erhält DACHSER für seine Innovation nun auch den Gold-Award.

Gold für Molkerei Gropper

Bereits im Juli 2025 wurde die PP-Monomaterialverpackung für RTD Kaffee der Molkerei Gropper GmbH & Co. KG von der Jury mit dem Verpackungspreis in der Kategorie Nachhaltigkeit / Recyclingfähigkeit ausgezeichnet. Nun erhält der PP-Becher für Ready-to-Drink-Kaffee auch den Gold-Award. Die Verpackung zeigt nach Ansicht der Jury, wie durchdachtes Design, Materialintelligenz und Nutzerorientierung zu einer echten Innovation verschmelzen und neue Maßstäbe in der nachhaltigen Verpackungsentwicklung setzen können. Herzstück der Lösung ist ein clever integriertes In-Mould-Label, das die klassische Aluminiumplatine ersetzt, die Funktion der Erstöffnung übernimmt, nach dem Öffnen am Deckel verbleibt und wie der gesamte Becher aus reinem Polypropylen besteht. Neben einem verbesserten Nutzungserlebnis gelingt so auch eine sortenreine Wiederverwertung der gesamten Verpackung. Die Innovation überzeugt auch in der Produktion, da die Verbindung von Becher und Deckel über eine energieeffiziente Ultraschallverschweißung erfolgt und damit bei erhöhter Produktsicherheit ohne Klebstoffe auskommt.

Ausklang und Ausblick

Nach den Gold Awards ging es für die Teams aller ausgezeichneten Verpackungen an die Fotowand, wo der besondere Moment festgehalten und verewigt wurde. Und auch für die rund 280 Gäste der Preisverleihung ging es in die Netzwerk-Verlängerung. Bei Getränken drehten sich die Gespräche um die großen und kleinen Dinge, die die Branche bewegen. Das dvi bedankt sich als Ausrichter des Deutschen Verpackungspreises bei seinem Premiumpartnern FACHPACK und igepa GROUP sowie seinen Partnern sappi und Mitsubishi Electric für die wertvolle Unterstützung und stellt alle ausgezeichneten Innovationen auf seiner Homepage mit Bild und dem Wertungstext der Jury vor. Die Einreichungsphase für den nächsten Deutschen Verpackungspreis startet in Februar 2026.