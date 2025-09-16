Dr. Hönle AG firmiert künftig unter Hoenle

Markenrelaunch stärkt internationale Präsenz

Die Dr. Hönle AG, Spezialist für UV-Technologien, schlägt ein neues Kapitel in ihrer Unternehmensgeschichte auf: Die Muttergesellschaft und alle Tochterunternehmen treten ab sofort einheitlich unter dem Namen Hoenle auf. Aus der Dr. Hönle AG wird damit die Hoenle AG. Das Rebranding markiert einen wichtigen Schritt in der strategischen Weiterentwicklung und schafft Klarheit für die internationalen Märkte.

Einheitliche Marke, klare Struktur

Die Unternehmensgruppe bündelt ihr Know-how seit 2023 in drei Geschäftsbereichen: Curing, Disinfection und Adhesive Systems. Mit dem einheitlichen Markenauftritt werden diese Kompetenzen nun sichtbar unter einem Dach vereint. Begleitet wird die Namensänderung von einem neuen Corporate Design sowie einer vollständig überarbeiteten Website.

„Es ist mehr als nur ein neues Design – es ist der visuelle Ausdruck unserer Zukunft als weltweit führender Spezialist für industrielle UV-Technologie“, erklärt CEO Dr. Markus Arendt. „Unser Wissen, unsere Innovationskraft und unsere klare Kundenorientierung stellen die Weichen für nachhaltiges Wachstum.“

Premiere auf internationalen Leitmessen

Erstmals präsentiert sich die neue Marke auf der Labelexpo Europe in Barcelona. Hier stellen die bisherigen Tochterunternehmen PrintConcept UV-Systeme GmbH und Eltosch-Grafix ihre neuesten Entwicklungen unter dem Namen Hoenle vor. Kurz darauf wird das Unternehmen auch auf der Fachpack in Nürnberg vertreten sein – gemeinsam mit den Geschäftsbereichen Curing und UV-Entkeimung, die bislang unter den Namen Sterilsystems GmbH und UV Technik Speziallampen GmbH bekannt waren.

Neue Website als digitale Visitenkarte

Die neu gestaltete Website www.hoenle.com präsentiert sich in modernem Design mit klar strukturierter Navigation. Besucher erhalten dort einen Überblick über das nach Unternehmensangaben weltweit größte Portfolio an UV-Systemen, -Lösungen und -Komponenten für Anwendungen in Aushärtung, Entkeimung und Klebetechnologien. Damit unterstreicht Hoenle seinen Anspruch, mit innovativen Technologien industrielle Prozesse voranzutreiben und nachhaltigen Mehrwert für Technik, Menschen und Umwelt zu schaffen.

Treffen Sie Hoenle persönlich auf der Fachpack 2025 (23.-25. September) in Nürnberg:

Halle 7, Stand 7-606