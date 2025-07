Antalis Verpackungen erweitert Geschäftsführung

Personalie

Zum 1. Mai 2025 hat Antalis Verpackungen seine Geschäftsführung erweitert: Dr. Andreas Kirschkamp ist als neuer Chief Financial Officer (CFO) in das Unternehmen eingetreten. In seiner Funktion verantwortet er zentrale Unternehmensbereiche in Deutschland und Österreich sowie bei der Tochtergesellschaft BB Pack.

Zu seinem Aufgabenbereich gehören unter anderem Finanzen, Supply Chain, IT, Recht, Qualitätsmanagement und ESG-Themen. Mit seiner langjährigen Erfahrung im Finanzwesen und bei Unternehmensübernahmen bringt Kirschkamp umfassende Expertise in die Führungsriege ein.

Gemeinsam mit der bisherigen Geschäftsführerin Astrid Voss verfolgt er das Ziel, das profitable Wachstum von Antalis Verpackungen voranzutreiben. Neben einer strategischen Weiterentwicklung des Unternehmens steht auch die Modernisierung interner Prozesse sowie die Integration künftiger Akquisitionen auf der Agenda.

„Wir freuen uns sehr, dass wir Dr. Andreas Kirschkamp für diese vielseitige und herausfordernde Aufgabe gewinnen konnten“, sagt Astrid Voss. „Mit seiner Expertise erfolgt eine Verstärkung der Geschäftsführung, die maßgeblich zur erfolgreichen Weiterentwicklung von Antalis Verpackungen beitragen wird.