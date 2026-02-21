Technologie und Investitionen prägen Indiens Verpackungsdruck auf der Pamex 2026

Koenig & Bauer

Pamex 2026 in Mumbai stand im Zeichen eines dynamischen, zugleich anspruchsvollen Verpackungsmarkts in Indien. Verpackungsdruckereien sehen sich mit stark steigender Nachfrage konfrontiert und müssen gleichzeitig höchste Qualitäts- und Markenanforderungen erfüllen.

Koenig & Bauer präsentierte sich auf der Messe gemeinsam mit dem langjährigen Vertriebs- und Servicepartner Indo Polygraph Machinery. Im Mittelpunkt des Messeauftritts standen Technologien, die auf Kapazitätsausbau, Prozessstabilität und Qualitätssicherung abzielen. Nach Angaben der Unternehmen bestätigte die Resonanz während der Messewoche die strategische Ausrichtung der Partnerschaft.

Investitionen in Kapazität und Prozessstabilität

In Kundengesprächen dominierte die Frage, wie sich Produktionskapazitäten erweitern lassen, ohne Abstriche bei Wiederholgenauigkeit und Markenstandard zu riskieren.

Canpac Trends, ein Anbieter von Verpackungslösungen in Indien, unterzeichnete auf der Messe den Auftrag für eine Bogenoffsetmaschine Rapida 106 mit sieben Farbwerken und Lackturm. Die Anlage ist für ein neues Werk im zentralindischen Indore vorgesehen. Unternehmensangaben zufolge stehen neben der Druckleistung insbesondere Reproduzierbarkeit bei Wiederholaufträgen und stabile Qualität bei hohen Auflagen im Fokus. Mit der Investition betreibt Canpac künftig acht Rapida-Maschinen und setzt im neuen Werk ausschließlich auf Technik von Koenig & Bauer.

Auch Akar Limited (Silvassa) kündigte eine Modernisierung seiner Bogenoffset-Flotte an und unterzeichnete einen Auftrag für eine Rapida 105. Das Unternehmen verfügt damit über fünf Maschinen des Herstellers. Ziel ist es, Produktivität und Qualitätsniveau im Bereich veredelter Verpackungen weiter zu steigern.

Produktivitätskennzahlen als Entscheidungsgrundlage

Nach Angaben von Koenig & Bauer zeigen aktuelle Installationen messbare Effekte auf Produktionskennzahlen. So habe die Miracle Group nach der Installation einer Rapida 105 im Jahr 2025 eine Steigerung der Produktionskapazität um 45 Prozent verzeichnet. Zudem sei die Makulatur durch automatisierte Funktionen der Anlage deutlich reduziert worden.

Darüber hinaus wurden auf dem indischen Markt jüngst weitere Anlagen installiert, darunter die erste MetalStar 4 im Blechdruck sowie die Koenig & Bauer- Digitaldruckmaschine RotaJET im digitalen Rollendruck. Beide Installationen markieren den Ausbau des technologischen Portfolios im Land.

Fokus auf digitalen Produktschutz

Neben Produktivitätsthemen rückte auf dem Print Summit 2026 auch der Schutz vor Produktpiraterie in den Mittelpunkt. Sascha Fischer, CEO von Koenig & Bauer (ES), stellte unter dem Titel „protected at print“ ein Konzept vor, das Sicherheitsmerkmale direkt in den Druckprozess integriert.

Kern der Initiative ist die Technologie „varnish protect ‘aegis’“, bei der auf Basis einer Stegano-Technologie unsichtbare Informationen in die Lackschicht eingebracht werden. Laut Hersteller sind dafür keine Anpassungen im Design oder im Prepress-Workflow erforderlich. Die Authentifizierung erfolgt über eine Smartphone-Anwendung („ava“).

Das Verfahren ermöglicht Druckereien, neben dem physischen Druckprodukt zusätzliche digitale Sicherheitsfunktionen anzubieten. Zielgruppe sind insbesondere Markenartikler, die ihre Produkte gegen Fälschungen absichern und Lieferketten transparenter gestalten wollen.

Langjährige Partnerschaft im indischen Markt

Die Zusammenarbeit zwischen Koenig & Bauer und Indo Polygraph Machinery besteht seit 1994. Nach Angaben des Vertriebspartners wurden seitdem mehr als 1.000 Rapida-Druckwerke im indischen Markt installiert. Beide Unternehmen sehen in der Kombination aus Maschineninstallation, Service und digitalen Anwendungen einen zentralen Ansatz zur Weiterentwicklung des Verpackungsdrucks in Indien.