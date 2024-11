Heidelberg gestaltet die KI-gesteuerte Druckerei der Zukunft

KI-basiertes Beratungstool „PAT“ für Verpackungsdruckereien

Druck und Digitalisierung werden oft als Gegensätze wahrgenommen. Dabei ist die Druckindustrie heute digitaler denn je: Bei Heidelberger Druckmaschinen (Heidelberg) sind digital vernetzte und softwaregesteuerte Druckmaschinen längst Standard, ebenso wie Over-the-Air-Updates, intelligente Assistenzsysteme und vollautomatisierte Druckprozesse bei den Speedmaster-Modellen für den Bogenoffset. Weltweit sind rund 13.000 Maschinen und Systeme an die Heidelberg-Cloud angebunden.

Von dieser Vernetzung und der Auswertung der Maschinendaten profitieren Druckereien durch präzises Benchmarking, kontinuierliche Leistungssteigerungen und das Active Machine Monitoring zur aktiven Maschinenüberwachung. „Was vor 20 Jahren mit der Internetanbindung der ersten Druckmaschine bei Heidelberg begann, hat technische Möglichkeiten geschaffen, die wir heute nutzen, um die KI-gesteuerte Druckerei von morgen zu entwickeln,“ erklärt Dr. David Schmedding, Vorstand für Technologie und Vertrieb bei Heidelberg. „Mit Software, Maschinen und Robotik leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung autonomer, wirtschaftlicher Druckschichten.“

Anzeige

Dreistellige Millionenbeträge investiert

Seit 2004 hat Heidelberg dreistellige Millionenbeträge in Digitalisierung, Datentechnologie und Robotik investiert und sich so eine technologische Führungsposition im Maschinenbau und in der Industrie gesichert. „Unser Unternehmen hat die Druckindustrie über Jahrzehnte hinweg geprägt und wird dies auch zukünftig auf Basis unserer Technologiekompetenz tun“, betont Schmedding.

KI-basierte Auswahl der Druckverfahren

Ein Beispiel ist das KI-basierte Beratungstool „PAT“, das seit 2021 Vertragsdruckereien Handlungsempfehlungen für effizientere Arbeitsabläufe gibt. Die nächste Innovation steht mit der KI-unterstützten Version „Prinect Touch Free“ bereits in den Startlöchern: Diese Cloud-basierte Workflow-Software wählt selbstständig das effizienteste Druckverfahren (Offset oder Digital) und berechnet eigenständig das optimale Layout auf dem Druckbogen. Damit ist die KI-gesteuerte Druckerei von morgen nur noch einen Schritt entfernt.

Gesamtlösungsanbieter für alle modernen Druckverfahren

Seit der Fachmesse Drupa 2024 positioniert sich Heidelberg als Komplettanbieter für Druckereien und deckt alle modernen Druckverfahren ab – von Toner- über Inkjet- bis hin zu Offset- und Flexodruck. Über die Workflow-Software Prinect sind sämtliche Druckmaschinen miteinander vernetzt und steuern den kompletten Ablauf vom Auftragseingang bis zum fertigen Druckprodukt. „Heidelberg ist für die Zukunft hervorragend aufgestellt und profitiert aktuell von einer hohen Auftragslage nach der Drupa,“ so Schmedding. Neben den digitalisierten Druckmaschinen setzt Heidelberg auf digitale Service- und Vertragsangebote. Diese digitalen Geschäftsmodelle basieren auf der vollständigen Erfassung und Abbildung des gesamten Workflow-Prozesses in den Druckereien.