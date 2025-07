GRA Talks Factory bei Koehler Paper in Kehl

Fachdialog zu nachhaltigen Verpackungslösungen

Anfang Juli 2025 fand in Kehl die aktuelle Ausgabe der GRA Talks Factory statt, organisiert von der Global Rotogravure Association (GRA). Gastgeber der Veranstaltung war der Papierhersteller Koehler Paper, ein Unternehmen der Koehler-Gruppe, das Fachleute aus der globalen Tiefdruck- und Verpackungsbranche zum Austausch über aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen einlud.

Zum Auftakt der zweitägigen Veranstaltung kamen die Teilnehmenden zu einem informellen Abend im Biergarten des Restaurants und Hotels Hafen 17 zusammen. In entspannter Atmosphäre nutzten die Gäste die Gelegenheit zum Netzwerken und für erste fachliche Gespräche.

Der zweite Veranstaltungstag begann mit einer ausführlichen Werksführung durch das moderne Produktionswerk von Koehler Paper. Die Besucherinnen und Besucher erhielten detaillierte Einblicke in die technologischen Abläufe und Prozesse bei der Herstellung anspruchsvoller Spezialpapiere für flexible Verpackungen – inklusive maßgeschneiderter Barriereeigenschaften.

Ein inhaltlicher Höhepunkt war die Roundtable-Diskussion zum Thema „Switching from Film to Paper“, in der Expertinnen und Experten aus verschiedenen Bereichen der Verpackungswertschöpfungskette technische, wirtschaftliche und regulatorische Aspekte des Materialwechsels von Folie auf Papier diskutierten. Die konstruktive und praxisorientierte Debatte unterstrich die zunehmende Bedeutung papierbasierter Verpackungslösungen im Rahmen nachhaltiger Materialstrategien.

Über Koehler Paper

Koehler Paper, ein Teil der Koehler-Gruppe, kann auf eine über 215-jährige Firmengeschichte zurückblicken und zählt heute mit rund 1,3 Milliarden Euro Umsatz zu den wenigen unabhängigen deutschen Familienunternehmen in der Papierindustrie. Am Stammsitz in Oberkirch und den Werken in Kehl, Greiz und Weisenbach produzieren rund 2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jährlich über 500.000 Tonnen Spezialpapiere und Pappen mit modernster Technik für den weltweiten Markt. Das Portfolio umfasst unter anderem Thermopapier, Spielkartenkarton, Bierdeckel, Feinpapier, selbstdurchschreibendes Papier, Recyclingpapier, Dekorpapier, Zellstoffkarton, Sublimationspapier sowie – seit 2019 – papierbasierte Lösungen für die Verpackungsindustrie. Als energieintensives Industrieunternehmen investiert Koehler konsequent in erneuerbare Energien wie Windkraft, Wasserkraft und Biomasse. Ziel der Unternehmensgruppe ist es, bis 2030 mehr Energie aus erneuerbaren Quellen zu erzeugen, als für die Papierproduktion benötigt wird.