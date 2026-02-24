EUROPEAN PRINTING SUMMIT 2026 – das Event für KI, Digitalisierung und Automatisierung in Print & Packaging

Jetzt Tickets sichern!

Aus dem Digital Printing Summit, der in 2025 gegenüber dem Vorjahr deutlich an Teilnehmer:innen und Partnern zugelegt hat, wird der EUROPEAN PRINTING SUMMIT – und das neue Format setzt noch größere Maßstäbe: Am 29. und 30. September 2026 verwandelt sich eine der bekanntesten Fußballarenen Deutschlands, der Signal Iduna Park in Dortmund, in den zentralen Treffpunkt der Druck- und Verpackungsbranche.

Die Druck- und Verpackungsindustrie steht vor einem fundamentalen Wandel: Künstliche Intelligenz verändert Produktionsprozesse grundlegend, Automatisierung entscheidet über Wettbewerbsfähigkeit, und europäische Märkte wachsen immer stärker zusammen. Der EUROPEAN PRINTING SUMMIT greift genau diese Themen auf – und macht aus Herausforderungen konkrete Strategien.

Zwei Tage, zwei Bühnen, maximaler Praxisbezug

Das Kongressprogramm am 30. September verteilt sich auf zwei parallele Bühnen – eine mit Fokus auf den Publikationsdruck, eine auf den Verpackungsdruck. Ein Markenzeichen der bisherigen Summits wird noch intensiviert: Druckunternehmerinnen und -unternehmer teilen ihre Erfahrungen in Gesprächsrunden auf der Bühne und sprechen offen über ihre Strategien, Technologieerfahrungen und Produktionsthemen. Ergänzend bieten themenspezifische Breakout-Sessions Raum für intensiven Austausch in kleinen Gruppen.

Neu 2026: Showroom und europäischer Blick

Erstmals präsentiert der EUROPEAN PRINTING SUMMIT einen Showroom mit ausgewählten, beispielgebenden Printprodukten – von Verpackungen über Etiketten bis hin zu Magazinen, Flyern und Büchern. Darüber hinaus weitet das Event seinen Horizont bewusst über den deutschen Markt hinaus: 2026 stehen unter anderem die Benelux-Länder Niederlande, Belgien und Luxemburg im Fokus.

Vorabend-Networking: Print & Connect

Den Auftakt macht am 29. September der Kollegenabend „Print & Connect” – mit lockeren Gesprächen, einer exklusiven Stadion-Tour durch den Signal Iduna Park und einem Talk mit einem ehemaligen Topfußballer. Der ideale Rahmen, um Kontakte zu knüpfen, bevor der offizielle Kongresstag startet.

Für die gesamte Wertschöpfungskette

Der EUROPEAN PRINTING SUMMIT richtet sich an Druckdienstleister aller Segmente, an Weiterverarbeiter und Converter, Printbuyer, Agenturen sowie Technologieanbieter – kurzum: an alle Entscheiderinnen und Entscheider entlang der gesamten Wertschöpfungskette in der Druckindustrie. Das Besondere wird der Austausch zwischen Publikationsdruckern und Verpackungsdruckern sein – ein spannender Blick über den Tellerrand. „Von einander lernen” lautet das Motto.

Das Event wird kuratiert durch die Redaktionen von Deutscher Drucker, print.de, Verpackungsdruck & Converting, Etiketten-Labels und Grafische Palette.

Jetzt Blind Ticket sichern – vergünstigt und mit vollem Leistungsumfang

Wer früh dabei ist, profitiert: Aktuell sind Blind Tickets zum Vorzugspreis erhältlich – für Druckereien, Vorstufenbetriebe, Weiterverarbeiter, Agenturen und Markeninhaber ab 179 Euro zzgl. MwSt., für Zulieferer ab 329 Euro zzgl. MwSt. Im Ticket enthalten ist das Auftakt-Event „Print & Connect” am 29. September sowie das vollständige Stage- und Interaktions-Programm am 30. September inklusive Verpflegung. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Tickets und weitere Informationen gibt es unter www.european-printing-summit.com.