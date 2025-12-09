Chinesischer Verpackungsdrucker nimmt 1.000ste Speedmaster CX 104 in Betrieb

Bogenoffsetmaschine mit 14 Druckwerken

Die Heidelberger Druckmaschinen AG hat die 1.000ste Speedmaster CX 104 ausgeliefert. Die Maschine geht an die Hoifu-Gruppe, einen stark wachsenden chinesischen Verpackungsdrucker mit rund 2.500 Mitarbeitenden. Die Sonderkonfiguration mit 14 UV-Druckwerken wird am neuen Standort des Unternehmens in Yancheng installiert und vollständig in den Prinect-Workflow integriert. Hoifu stärkt damit seine Kapazitäten im Premiumsegment anspruchsvoller Verpackungsanwendungen, insbesondere für die Genussmittelindustrie.

Die Speedmaster CX 104 verbindet ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis mit hoher Produktionsstabilität und erweitertem Automatisierungsumfang. Die Maschine steigert die Effizienz in der Produktion und ermöglicht eine konstant hohe, reproduzierbare Druckqualität. Die präzise Farbführung erfüllt die hohen Anforderungen hochwertiger Verpackungen, während die automatisierten Prozesse Rüstzeiten und Materialverbrauch reduzieren.

Ein entscheidender Faktor für die Investition der Hoifu-Gruppe war das umfassende Serviceangebot des Herstellers. Chairman Ou Shun Chou betonte bei der Abnahme der Maschine im Werk Shanghai, dass der Service maßgeblich zur Erreichung der unternehmerischen Qualitäts- und Produktivitätsziele beitrage. Die Speedmaster CX 104 ist der globale Bestseller des Unternehmens. Lange Sonderkonfigurationen für den hochwertigen Verpackungsdruck gehören zu den Kernkompetenzen und bündeln zahlreiche Produktionsschritte in einem Inline-Prozess. Dadurch sind fertige Produkte schneller verfügbar und der logistische Aufwand sinkt deutlich.

Im chinesischen Verpackungsmarkt verzeichnet das Unternehmen eine stark steigende Nachfrage nach spezialisierten Produktionssystemen für hochwertig veredelte Verpackungen. Gefragt sind integrierte Gesamtlösungen aus Drucktechnik, Workflow, Verbrauchsmaterialien und einem verlässlichen Service. Mit diesem Leistungsangebot stärkt das Unternehmen seine Position in China sowie in der gesamten Region Asien-Pazifik nachhaltig.

Die Hoifu-Gruppe, gegründet 1996, zählt heute zu den führenden Herstellern hochwertiger Verpackungen in China. Mit der neuen Anlage sind künftig drei Speedmaster CX 104 am Standort Yancheng im Einsatz. An weiteren Produktionsstätten des Unternehmens kommen zusätzliche Bogenoffsetsysteme des Herstellers zum Einsatz.