Flexo+Tief-Druck
Investitionen von 16 Mio. Euro am Standdort Solec (Polen)

Wachsende Nachfrage nach Hochbarrierepapieren

von Ansgar Wessendorf,
Mondi erhöht die Produktion von FunctionalBarrier Paper Ultimate, um der wachsenden Nachfrage nach nachhaltigen Hochbarrierepapieren gerecht zu werden
FunctionalBarrier Paper Ultimate von Mondi: Hochbarrierepapier für nachhaltige Verpackungslösungen mit reduziertem CO₂-Fußabdruck (Quelle: Mondi)

Mondi erhöht die Produktionskapazitäten für FunctionalBarrier Paper Ultimate, ein papierbasiertes Hochbarriere-Material für Verpackungen. Damit reagiert das Unternehmen auf die steigende Nachfrage nach recyclingfähigen Lösungen mit hohen Barriereeigenschaften.

Das Material bietet Schutz vor Sauerstoff, Wasserdampf und Fett. Es erreicht eine Sauerstoffdurchlässigkeit (OTR) von weniger als 0,5 cm³/m² pro Tag sowie eine Wasserdampfdurchlässigkeit (WVTR) von unter 0,5 g/m² pro Tag. Nach internen Analysen von Mondi verursacht das Papier im Vergleich zu mehrlagigen Verpackungen aus Kunststoff- oder Aluminiumverbund geringere CO₂-Emissionen über den gesamten Lebenszyklus.

Zur Produktionssteigerung investierte Mondi 16 Millionen Euro in modernste Technologien am Standort Solec (Polen). FunctionalBarrier Paper Ultimate ist Teil des re/cycle-Portfolios des Unternehmens, erfüllt die Kriterien der internen Path to Circularity Scorecard und wurde nach der Cepi Recyclability Laboratory Test Method sowie dem 4evergreen Recycling Evaluation Protocol auf Recyclingfähigkeit geprüft.

Das Barrierepapier eignet sich für Anwendungen, die eine hohe Schutzfunktion erfordern, unter anderem für Instantkaffee-Sticks und -Kapseln, Teebeutel, Gewürze, Müsliriegel oder Brühwürfel. Es ist mit gängigen horizontalen und vertikalen Form-Fill-Seal-Anlagen kompatibel und lässt sich in bestehende Produktionsprozesse integrieren.

Über Mondi

Mondi ist ein international tätiges Verpackungs- und Papierunternehmen mit rund 24.000 Mitarbeitenden in über 30 Ländern. Nachhaltigkeit ist ein zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie. 2024 erzielte Mondi einen Umsatz von 7,4 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBITDA von 1,0 Milliarden Euro.

Schlagwörter: , ,

