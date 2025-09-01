Southern Champion Tray erweitert Druckkapazitäten mit Heidelberg Boardmaster

Neue Flexodruckmaschine am Standort Centre South in Betrieb genommen

Southern Champion Tray (SCT) hat am Standort Centre South die neue Boardmaster Flexodruckmaschine von Heidelberger Druckmaschinen (Heidelberg) installiert. Die Investition erweitert die Druckkapazitäten des Unternehmens und ermöglicht Kunden schnellere, präzisere und vielseitigere Verpackungslösungen.

Die Boardmaster ermöglicht hohe Druckqualität bei gleichzeitig schnellen Auftragswechseln und erweitertem Beschichtungsspektrum. Mit einer Produktionsgeschwindigkeit von bis zu 600 Metern pro Minute, Nonstop-Rollenwechseltechnologie und zehn Flexodruckwerken ist die Maschine für große Produktionsvolumina ausgelegt. Das integrierte Inline-Beschichtungssystem unterstützt zahlreiche Schutz- und Veredelungsoptionen, während ein 100%iges Inline-Fehlererkennungssystem sowie servogesteuerte Automatisierung Ausfallzeiten reduziert und flexible Auftragsgrößen erlaubt.

„Die Boardmaster steht für unsere zukunftsorientierte Vision und ergänzt unser bestehendes Leistungsspektrum aus Flexo-, Offset- und Digitaldruck“, erklärt Brian Hunt, Präsident und CEO von SCT. „Besonders unsere Kunden im Foodservice-Bereich profitieren von den verbesserten Beschichtungsmöglichkeiten für Fett- und Feuchtigkeitsbarriere.“

Die neue Maschine reduziert Abfall, steigert die Verfügbarkeit und ermöglicht größere Designflexibilität – ein weiterer Schritt, SCT als vertrauenswürdigen Partner für nachhaltige Verpackungslösungen zu positionieren.

Seit 1927 produziert und vertreibt SCT hochwertige Verpackungen aus Karton und Wellpappe für Bäckereien, Gastronomie, Catering sowie zahlreiche weitere Märkte. Standorte befinden sich in Chattanooga (Tennessee), Fairfield (Ohio) und Mansfield (Texas).