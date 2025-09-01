Flexo+Tief-Druck
Flexo+Tief-Druck
Neue Flexodruckmaschine am Standort Centre South in Betrieb genommen

Southern Champion Tray erweitert Druckkapazitäten mit Heidelberg Boardmaster

von Ansgar Wessendorf,
Southern Champion Tray erweitert Druckkapazitäten mit Heidelberg Boardmaster
Das SCT-Team vor der neu installierten Heidelberg Boardmaster am Standort Centre South (Quelle: Southern Champion Tray)

Southern Champion Tray (SCT) hat am Standort Centre South die neue Boardmaster Flexodruckmaschine von Heidelberger Druckmaschinen (Heidelberg) installiert. Die Investition erweitert die Druckkapazitäten des Unternehmens und ermöglicht Kunden schnellere, präzisere und vielseitigere Verpackungslösungen.

Die Boardmaster ermöglicht hohe Druckqualität bei gleichzeitig schnellen Auftragswechseln und erweitertem Beschichtungsspektrum. Mit einer Produktionsgeschwindigkeit von bis zu 600 Metern pro Minute, Nonstop-Rollenwechseltechnologie und zehn Flexodruckwerken ist die Maschine für große Produktionsvolumina ausgelegt. Das integrierte Inline-Beschichtungssystem unterstützt zahlreiche Schutz- und Veredelungsoptionen, während ein 100%iges Inline-Fehlererkennungssystem sowie servogesteuerte Automatisierung Ausfallzeiten reduziert und flexible Auftragsgrößen erlaubt.

Anzeige

„Die Boardmaster steht für unsere zukunftsorientierte Vision und ergänzt unser bestehendes Leistungsspektrum aus Flexo-, Offset- und Digitaldruck“, erklärt Brian Hunt, Präsident und CEO von SCT. „Besonders unsere Kunden im Foodservice-Bereich profitieren von den verbesserten Beschichtungsmöglichkeiten für Fett- und Feuchtigkeitsbarriere.“

Die neue Maschine reduziert Abfall, steigert die Verfügbarkeit und ermöglicht größere Designflexibilität – ein weiterer Schritt, SCT als vertrauenswürdigen Partner für nachhaltige Verpackungslösungen zu positionieren.

Seit 1927 produziert und vertreibt SCT hochwertige Verpackungen aus Karton und Wellpappe für Bäckereien, Gastronomie, Catering sowie zahlreiche weitere Märkte. Standorte befinden sich in Chattanooga (Tennessee), Fairfield (Ohio) und Mansfield (Texas).

Schlagwörter: , ,

Das könnte Sie auch interessieren

Packaging Competence Netzwerk Gemeinsam stark: Kosmetik-Sachet im Bobst Competence Center realisiert

Gemeinsam stark: Kosmetik-Sachet im Bobst Competence Center realisiert

Weiterlesen
Segers & Balcaen erweitert Produktion mit zweiter SOMA Optima²-Flexodruckmaschine

Segers & Balcaen erweitert Produktion mit zweiter SOMA Optima²-Flexodruckmaschine

Weiterlesen
Print Pro erweitert Produktionskapazität mit neuer Onyx RACE Flexodruckmaschine

Print Pro erweitert Produktionskapazität mit neuer Flexodruckmaschine

Weiterlesen
Nachhaltige Pasta-Verpackung: Don Quijote setzt auf Flexodruck

Nachhaltige Pasta-Verpackung: Don Quijote setzt auf Flexodruck

Weiterlesen

Neue UV-Farbreihe zur Reduzierung von Fotoinitiator-Migration

Weiterlesen
Karton soll eine geringere Umweltbelastung als Kunststoffbeutel aufweisen

Karton soll eine geringere Umweltbelastung als Kunststoffbeutel aufweisen

Weiterlesen