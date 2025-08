Recyclingfähige Papierdose für Chips

Nachhaltige Verpackungslösung

Lorenz Snack-World bringt mit den Crunchips Stackers einen Neuzugang auf den Markt – erstmals in einer Papierdose mit Papierboden von Sonoco. Die Verpackung ist laut Circular Analytics zu 88 % recyclingfähig und seit Mai 2025 in Deutschland erhältlich.

Die neue papierbasierte Dose kommt ohne Aluminiumfolie und Metallboden aus. Eine spezielle Barriereschicht im Inneren sorgt für gleichbleibende Qualität und Frische der Chips. Entwickelt wurde die Dose in einer dreijährigen Zusammenarbeit der Technikteams von Lorenz und Sonoco.

Anzeige

Die Verpackung ist Teil der Lorenz-Strategie „Reduce, Recycle, Replace“. Ziel ist es, den Einsatz von Kunststoffen zu reduzieren, recyclingfähige Materialien einzusetzen und Verbraucher in Deutschland, Österreich und Polen aktiv über Recycling zu informieren.

Auch Sonoco betont die Bedeutung der Partnerschaft: „Ein starkes Beispiel dafür, wie papierbasierte Lösungen Marken helfen können, echte Fortschritte bei der Recyclingfähigkeit zu erzielen“, so Peter Görlitz, Sustainability Manager bei Sonoco Europe.

Über Sonoco

Sonoco ist ein weltweit führender Anbieter nachhaltiger Verpackungslösungen mit Sitz in den USA und rund 23.400 Mitarbeitenden in 285 Niederlassungen in 40 Ländern. Gegründet im Jahr 1899 ist Sonoco ein weltweit führender Verpackungshersteller für hochwertige, nachhaltige Konsumgüter- und Industrieverpackungen aus Metall und Faserstoffen.

Über Lorenz Snack-World

Lorenz ist ein unabhängiges Familienunternehmen mit rund 3.000 Mitarbeitenden und gehört zu den führenden Snackherstellern Europas. Das Sortiment umfasst unter anderem Kartoffelchips, Erdnussflips, Salzstangen, Cracker und Nüsse. Bekannte Marken sind beispielsweise Crunchips, ErdnußLocken oder NicNac’s