pladis Global und Coveris führen recyclingfähige Papierverpackung für den US-Markt ein

Nachhaltige Verpackungslösung

pladis Global, international tätiger Hersteller von Snacks und Süßwaren und Eigentümer von Marken wie Godiva, McVitie’s, Flipz und Demet’s Turtles, stellt in den USA schrittweise auf eine neue, nachhaltigere Verpackungslösung um. In Zusammenarbeit mit dem Verpackungsspezialisten Coveris werden bislang eingesetzte, nicht recyclingfähige OPP-/Papier-Blockbodenbeutel durch vollständig recyclingfähige Papierverpackungen ersetzt.

Die neuen vorgefertigten Blockbodenbeutel kommen als Sekundärverpackung für Snacks und Süßwaren zum Einsatz und sind für die bestehenden Recyclingströme konzipiert. Ziel der Umstellung ist es, die Recyclingfähigkeit der Verpackungen zu erhöhen und den Materialeinsatz stärker an Prinzipien der Kreislaufwirtschaft auszurichten.

Recyclinggerechtes Design nach internationalen Leitlinien

Die neue Verpackungslösung orientiert sich unter anderem an den CEFLEX-Richtlinien für zirkuläres Verpackungsdesign. Diese stellen sicher, dass Verpackungen effizient gesammelt, sortiert und recycelt werden können. Damit erfüllt die Lösung auch zentrale Anforderungen künftiger europäischer Regulierungen wie der EU-Verpackungsverordnung PPWR, obwohl sie zunächst für den US-Markt eingeführt wird.

Durch den Einsatz einer monomaterialbasierten Papierstruktur erreichen die Blockbodenbeutel eine hohe Recyclingfähigkeit innerhalb der vorgesehenen Papier-Recyclingströme und tragen zur Reduzierung von Verpackungsabfällen bei.

Technische Eigenschaften und Produktionsanforderungen

Die Entwicklung der neuen Beutel erfolgte in enger Abstimmung zwischen pladis und Coveris. Beide Unternehmen führten umfangreiche technische Tests sowie eine Validierung der Produktionsprozesse durch. Ein zentrales Entwicklungsziel war es, typische Schwachstellen papierbasierter Verpackungen zu minimieren, insbesondere Risse und Faserbrüche in den Seitenfalten, die bei vergleichbaren Lösungen häufig auftreten.

Die formstabile Papierstruktur mit einem Flächengewicht von 120 g/m² ermöglicht eine aufrechte Präsentation im Regal und sorgt für ein gleichmäßiges Erscheinungsbild. Gleichzeitig gewährleistet die verschweißbare Oberfalte eine sichere Versiegelung sowie eine effiziente Verarbeitung auf den bestehenden Verpackungslinien von pladis. Auch nach Transport und intensiver Handhabung bleibt die Druckqualität erhalten.

Ein Sprecher von pladis North America erklärt: „Wir haben gezielt nach einem vorgefertigten, recyclingfähigen Papierbeutel gesucht, der unsere Anforderungen an Leistung, Qualität und Markenpräsenz erfüllt. Die Lösung von Coveris ermöglichte eine reibungslose Umstellung und entspricht sowohl unseren technischen Standards als auch unseren Nachhaltigkeitszielen.“

Nachhaltigkeitsstrategie und Ausblick

Coveris verfolgt mit seiner unternehmensweiten Nachhaltigkeitsstrategie „No Waste“ das Ziel, Verpackungsabfälle über den gesamten Lebenszyklus hinweg zu vermeiden. Dazu investiert das Unternehmen in neue Materialien, Produktionsverfahren und Drucktechnologien. Die Zusammenarbeit mit pladis wird von beiden Seiten als Beispiel für die praktische Umsetzung nachhaltiger Verpackungsinnovationen gesehen.

„Durch die Kombination unserer Expertise in flexiblen Papiertechnologien, Druck und Verarbeitung ist eine Verpackung entstanden, die funktionale Anforderungen erfüllt und gleichzeitig mit den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft vereinbar ist“, sagt Noah Hilt, Global Account Manager für die pladis Group bei Coveris. Weitere Entwicklungsschritte seien bereits in Vorbereitung.

Über Coveris

Coveris ist ein europäisches Verpackungsunternehmen mit Schwerpunkt auf leistungsfähigen Verpackungslösungen aus Papier und Kunststoff. Das Unternehmen beliefert Marken aus den Bereichen Lebensmittel, Tiernahrung, Medizinprodukte sowie Industrie und Landwirtschaft. Im Rahmen der Nachhaltigkeitsvision „No Waste“ treibt Coveris den Ausbau recyclingfähiger Verpackungen voran. Mit dem Geschäftsbereich ReCover engagiert sich das Unternehmen zudem in den Bereichen Abfallbeschaffung, Recyclingtechnologien und Wertschöpfungspartnerschaften. Coveris hat seinen Hauptsitz in Wien, betreibt 28 Standorte in der EMEA-Region und beschäftigt rund 4.000 Mitarbeiterrinne und Mitarbeiter.