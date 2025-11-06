Nordmeccanica liefert PowerMet 29 Ngen Metallisierer an GulfPack

BOPP-Folien

Nordmeccanica hat Gulf Packaging Industries Co. (GulfPack) aus Saudi-Arabien als neuen Kunden gewonnen. GulfPack, ein Hersteller von BOPP- und CPP-Folien, investiert in einen PowerMet 29 Ngen Metallisierer für die BOPP-Folienverarbeitung. Dies ist die erste Nordmeccanica-Maschine bei GulfPack.

Die Anlage ist mit einem Verdampfungssystem ausgestattet, das hohe Beschichtungsgeschwindigkeiten ermöglicht. Ein leistungsfähiges Vakuumsystem sorgt für stabile Produktionsbedingungen, selbst unter wechselnden Betriebsparametern. Die Bahn- und Produktionsgeschwindigkeit liegt bei bis zu 18 m/s, und das System ist für maximale Materialmengen pro Charge ausgelegt. Ergonomische Konstruktionen erleichtern Rollenwechsel, Reinigung, Wartung und Anlagenvorbereitung.

Das Aufwickelsystem gewährleistet eine präzise Spannungsregelung. Die Prozesswalze kann auf bis zu -20 °C gekühlt werden, zusätzlich ist eine Begasungsanlage („Ex.ce.l“) integriert. Eine Plasmabehandlung ergänzt die Folienbearbeitung. Ziel der Kombination dieser Systeme ist eine gleichmäßige Aluminiumbeschichtung bei hoher Produktionsleistung.

Die Investition unterstreicht die strategische Erweiterung von GulfPack im Bereich BOPP-Folien und die Nutzung moderner Metallisierungstechnologie zur Optimierung von Effizienz und Prozessstabilität.

Über GulfPack

Seit 1989 produziert GulfPack BOPP- und CPP-Folien in Saudi-Arabien. Das Unternehmen beliefert Kunden weltweit und nutzt ein automatisiertes Hochregallager (ASRS) für eine effiziente Logistik. GulfPack ist in über 75 Ländern aktiv, unterhält Vertriebsbüros in zehn Staaten und betreibt ein Vertriebs- und Logistikzentrum in den USA. Die laufende Erweiterung um neue Werke und Distributionszentren dient der Verbesserung von Service und Lieferzeiten.

Die Folien des Unternehmens werden unter anderem für Etiketten, flexible Verpackungen und industrielle Anwendungen eingesetzt. GulfPack verfolgt eine innovationsgetriebene Strategie und entwickelt Produkte nach den Anforderungen von FMCG- und CPG-Unternehmen sowie Folienverarbeitern weltweit.

GulfPack verfügt über Zertifizierungen wie ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, BRC, ISCC und AIB. Zahlreiche Auszeichnungen belegen die Einhaltung internationaler Standards und die Position des Unternehmens in der globalen Verpackungsindustrie.