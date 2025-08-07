Neues lösungsmittelfreies Klebstoffsystem für flexible Verpackungen

Kaschierung

Henkel Adhesive Technologies hat mit Loctite Liofol LA 7837 / LA 6265 ein neues lösungsmittelfreies, aliphatisches Zweikomponenten-Klebstoffsystem entwickelt. Es ist für den Einsatz in Verpackungen mit hohen thermischen Anforderungen konzipiert, insbesondere für Retortenanwendungen wie Tiernahrung oder Fertiggerichte.

Das System ist für klassische Verpackungsstrukturen wie PET/Alu/CPP sowie für moderne Polyolefin-Folien geeignet. Es erfüllt die Anforderungen internationaler Lebensmittel- und Pharmaverpackungen, insbesondere im Hinblick auf Temperaturbeständigkeit und migrationsrelevante Inhaltsstoffe.

Anzeige

Technische Eigenschaften und Vorteile

Loctite Liofol LA 7837 / LA 6265 weist eine Temperaturbeständigkeit bis 134 °C auf und enthält keine Epoxysilane. Der Monomergehalt liegt unter 0,1 %. Durch den Verzicht auf Lösungsmittel entfällt der energieintensive Trocknungsprozess; die Härtung erfolgt bei Raumtemperatur. Dies kann zur Senkung des Energie- und Materialverbrauchs im Herstellungsprozess beitragen. Gleichzeitig ermöglicht das System geringe Auftragsgewichte und ist mit handelsüblichen Kaschieranlagen kompatibel.

Anwendungsbereiche

Das Klebstoffsystem wurde für Anwendungen mit erhöhten Anforderungen an thermische Stabilität und Produktsicherheit entwickelt. Neben Retortenverpackungen im Tiernahrungsbereich eignet es sich auch für Ready Meals, Mikrowellenverpackungen und pharmazeutische Produkte. Die Formulierung wurde mit Blick auf regulatorische Vorgaben und steigende Anforderungen an die Nachhaltigkeit von Verpackungen konzipiert.

Einordnung

Mit der Einführung dieses Systems erweitert Henkel sein Portfolio im Bereich lösungsmittelfreier Kaschierklebstoffe für Hochtemperaturanwendungen. Die Produktentwicklung folgt dem zunehmenden Bedarf an sicheren, nachhaltigen und wirtschaftlich verarbeitbaren Materialien in der Verpackungsindustrie.