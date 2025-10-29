Nachhaltige Verpackungslösungen für Kaffee

Barriereeigenschaften schützen den Kaffee bis zu zwölf Monate lang vor Sauerstoff und Feuchtigkeit

Mondi erweitert sein Portfolio an nachhaltigen Verpackungslösungen für die Kaffeeindustrie. Das Unternehmen zeigt, wie sich recycelbare Materialien, hohe Barriereeigenschaften und effiziente Verarbeitung zu ganzheitlichen Lösungen verbinden lassen, die Produktschutz, Markenauftritt und Nachhaltigkeitsziele gleichermaßen unterstützen.

Breites Portfolio für unterschiedliche Anforderungen

Das aktuelle Portfolio umfasst Primär- und Sekundärverpackungen aus Papier, Kunststoff und Hybridmaterialien – alle konzipiert für eine effiziente Wiederverwertung. Zum Einsatz kommen Mono-Material-Formate wie SoftPack oder VacuumPack auf Basis von Polypropylen (PP) oder Polyethylen (PE) ebenso wie papierbasierte Lösungen etwa für StickPacks und PodSachets. Damit deckt Mondi die gesamte Bandbreite von gemahlenem Kaffee über ganze Bohnen bis hin zu Kaffeepads und -kapseln ab.

Anzeige

Im Bereich der Sekundärverpackungen bietet das Unternehmen mit Ad/Vantage TrayWrap eine papierbasierte Alternative zu herkömmlichen Kunststofflösungen. Diese aus 100 % Kraftpapier gefertigte Sekundärverpackung kombiniert hohe mechanische Festigkeit mit ausgeprägter Dehnbarkeit. Durch den Wegfall des Schrumpfofens kann der Verpackungsprozess vereinfacht und der Energieverbrauch deutlich reduziert werden. Interne Berechnungen zufolge lässt sich der CO₂e-Fußabdruck um über 75 % senken. Zugleich ist die Lösung vollständig für das Papierrecycling ausgelegt und entspricht den künftigen regulatorischen Vorgaben in Europa.

Neues Entgasungssystem reduziert Materialeinsatz

Ein technologisches Highlight ist das Entgasungskonzept re/cycle VentPack, das den Kunststoffanteil von Kaffeeverpackungen signifikant verringern soll. Das Ventil wird bereits vor dem Verpackungsprozess auf die Folie aufgebracht und ermöglicht so eine vereinfachte Produktion.

Durch seine sehr flache, PP-basierte Konstruktion kann das Ventil im Vergleich zu herkömmlichen Knopfventilen bis zu 96 % Kunststoffgewicht einsparen. Als Bestandteil einer Mono-PP-Struktur ist VentPack vollständig recyclingfähig und trägt damit zu geschlossenen Materialkreisläufen bei.

Funktion, Design und Nachhaltigkeit im Gleichgewicht

Die Verpackungslösungen sind darauf ausgelegt, Produktschutz, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit in Einklang zu bringen. Hochwertige Barriereeigenschaften schützen den Kaffee bis zu zwölf Monate lang vor Sauerstoff und Feuchtigkeit. Verschiedene Drucktechnologien – von Flexo- bis Tiefdruckverfahren – eröffnen Gestaltungsfreiheit, während Matt- oder Anti-Seal-Beschichtungen für eine hochwertige Produktpräsentation sorgen.

Co-Creation und Entwicklung im FlexStudio

Mit dem Konzept der FlexStudios fördert Mondi die gemeinsame Entwicklung neuer Verpackungslösungen mit Kunden und Partnern. In diesen Innovationszentren werden Materialentwicklung, Tests und Pilotproduktionen unter einem Dach zusammengeführt. Kunden können so in Echtzeit an Konzepten mitarbeiten, die Markteinführungszeit neuer Produkte verkürzen und regulatorische Anforderungen von Beginn an berücksichtigen.

Dieser materialneutrale und kollaborative Ansatz soll die Innovationsgeschwindigkeit erhöhen und den Wandel zu nachhaltigeren Verpackungssystemen in der europäischen Kaffeeindustrie weiter vorantreiben.