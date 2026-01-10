Mid South Extrusion investiert in vier neue Blasfolienanlagen

Partnerschaft mit Windmöller & Hölscher (W&H)

Mid South Extrusion (MSE), ein 39 Jahre altes Familienunternehmen mit Sitz in Monroe, Louisiana/USA, hat mit der Anschaffung von vier Varex II-Blasfolienanlagen erstmals in Windmöller & Hölscher (W&H)-Technologie investiert. Mit den neuen Anlagen möchte MSE seine Kapazitäten ausbauen und seine Präsenz im Bereich Konverter- und Lebensmittel-Folien stärken. Gleichzeitig eröffnen sich neue Möglichkeiten auf dem medizinischen und industriellen Markt.

Die ersten beiden dreischichtigen Varex II-Anlagen sind seit Herbst 2025 in Betrieb. Während der Inbetriebnahme der dritten, fünfschichtigen Anlage zog diese besondere Aufmerksamkeit auf sich und war das Highlight am W&H-Stand auf der K 2025 in Düsseldorf. Dort konnten internationale Besucher Live-Demonstrationen erleben, unter anderem mit dem neuen Automatisierungssystem Easy2 Run.

Mark Kent Anderson, COO von MSE, erklärte: „Unsere Investition in die Varex II-Anlagen stärkt unsere Position im Industriemarkt und erweitert gleichzeitig unsere Kapazitäten in den Bereichen Konverter-, Lebensmittel- und medizinische Folien. Die neuen Maschinen verbessern die Effizienz, erweitern unsere Produktionsmöglichkeiten und ermöglichen es uns, unsere Kunden besser zu unterstützen, wenn sie wachsen und sich an die sich verändernden Marktanforderungen anpassen.“

Parallel zu den Maschineninvestitionen hat MSE seine Produktionsstätte durch den Bau eines neuen Gebäudes, die Installation zusätzlicher Rohmaterialsilos und die Optimierung des HVAC-Systems erweitert. Das Unternehmen geht davon aus, dass durch dieses Wachstum rund 38 neue Arbeitsplätze entstehen werden. Eine weitere Produktionslinie wird derzeit installiert, die vierte Anlage soll im Frühjahr 2026 folgen. Alle vier Leitungen sollen voraussichtlich bis Mai 2026 vollständig in Betrieb sein.

Andrew Wheeler von W&H kommentierte: „Wir freuen uns, Mid South Extrusion offiziell in der W&H-Familie willkommen zu heißen. Ihr Wachstum und ihre Vision passen hervorragend zu den Lösungen, die wir anbieten, und wir unterstützen sie gerne auf diesem Weg.“