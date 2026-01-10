Mespack startet Bau seines neuen Hauptsitzes in Spanien

Verpackungsmaschinen

Mespack, führender Hersteller von Abpackmaschinen für flexible Verpackungen, hat im vergangenen Jahr mit dem Bau seines neuen Unternehmenshauptsitzes begonnen. Im November 2025 fand die symbolische Grundsteinlegung statt. Der rund 20.000 m² große Neubau am Standort Santa Perpètua de Mogoda soll moderne Arbeits- und Produktionsbereiche bieten und wird voraussichtlich Mitte 2027 fertiggestellt.

„Dieses neue Gebäude steht für Mespacks Zukunft, für Innovation und für das Talent unseres Teams. Wir wollen weiterhin gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern wachsen und die führende Referenz im Bereich Verpackungsmaschinen weltweit bleiben“, sagte Guillem Clofent, Präsident von Mespack.

Mespack ist in über 90 Ländern präsent und unterhält Vertriebs- und Servicezentren, die schnellen Zugriff auf Ersatzteile gewährleisten und Produktionsstillstände minimieren.

Über Mespack

Mit Hauptsitz in Barcelona (Spanien) produziert Mespack Maschinen für flexible Verpackungen, darunter horizontale (Rollenware, Fertigbeutel, Hybrid) und vertikale Form-Füll-Verschließ-Anlagen für Pouches, Stickpacks, Folienbehälter (inklusive Stand-Up-Pouches), wasserlösliche Kapseln und End-of-Line-Systeme (Beutel- und amerikanische Box-/Wrap-Around-Lösungen). Das Unternehmen liefert Maschinen an führende Konsumgüterhersteller weltweit und betreibt das Mespack Innovation Center (MIC), eine Einrichtung zur Entwicklung innovativer Projekte mit modernster Ausrüstung, vorbereitet für Tests recyclingfähiger Materialien.

Seit 2015 ist Mespack Teil der Duravant-Gruppe, einem globalen Anbieter von Automatisierungstechnik mit einem Portfolio aus Produkten, Dienstleistungen und integrierten Lösungen.

Mespack verfügt über drei Produktionsstandorte mit insgesamt mehr als 17.700 m² Fläche: Santa Perpètua de Mogoda (Spanien), Vadodara (Indien) und Wood Dale (Chicago, USA). Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Vertriebsbüros in Frankreich, China, Thailand, Argentinien, Brasilien, Kolumbien und Guatemala.