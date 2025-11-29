MDO-Technologien: Schlüssel zu vollständig recycelbaren Hochleistungsfolien

Reifenhäuser

Ein dominierendes Thema in der flexiblen Verpackungsindustrie ist derzeit der Einsatz von Machine-Direction-Orientation-(MDO)-Technologien zur Herstellung vollständig recycelbarer Monomaterialfolien. Diese sollen in ihren Eigenschaften und ihrer Kosteneffizienz herkömmlichen Multimaterialstrukturen möglichst nahekommen – und diese perspektivisch ersetzen.

„Wir beobachten einee klaren Trend weg von konventionellen, nicht recycelbaren Verbundfolien hin zu voll recyclingfähigen Monomateriallösungen – sowohl bei Blas- als auch bei Gießfolien“, erklärt Marcel Perrevort, CSO der Reifenhäuser Gruppe. „Unsere MDO-Reckanlagen ermöglichen deutlich verbesserte mechanische Eigenschaften von All-PE- oder All-PP-Folien. Damit können PET-Schichten, die bislang unverzichtbarer Bestandteil vieler Verbundfolien waren, ersetzt werden. Gleichzeitig senken wir dank Downgauging die Produktionskosten auf ein wettbewerbsfähiges Niveau – und machen recycelbare Folien profitabel.“

MDO als Gamechanger

Mit der EVO Ultra Stretch MDO-Technologie für Blasfolienanlagen ermöglicht Reifenhäuser die Produktion von All-PE-Monofolien für Hochbarriere-Lebensmittelverpackungen. Das Streckverfahren erlaubt Foliendicken von nur 18 µm – bei Eigenschaften, die einem 25-µm-Produkt entsprechen. Die Produktionskosten bleiben dennoch im Bereich konventioneller Folien.

Ein entscheidender Vorteil ist die patentierte Integration der MDO-Einheit direkt in den Abzug: Die Folie wird in der „ersten Hitze“ gestreckt, also im optimalen Prozessfenster. Das steigert Effizienz und Folienstabilität. Zudem erfüllt die All-PE-Folie mit weniger als fünf Prozent EVOH-Anteil die Kriterien für Recyclingfähigkeit. Gleichzeitig erhöht Ultra Stretch die Barrierewirkung der EVOH-Schicht und reduziert den Materialeinsatz – ein Vorteil sowohl für Kostenbilanz als auch Nachhaltigkeit.

Leistungsstarke MDO-Lösungen im Cast-Bereich

Auch im Gießfoliensektor nutzt Reifenhäuser die Potenziale der MDO-Technologie. Die CPP/CPE-Cast-Anlage produziert Folien mit hoher Transparenz, exzellente Bedruckbarkeit, definierte Easy-Tear-Eigenschaften und zuverlässige Siegelfähigkeit. Die integrierte MDO-Reckeinheit optimiert die Folieneigenschaften und ermöglicht recycelbare All-PP-Monofolien mit Barrierefunktion für Lebensmittel- und Medizinverpackungen. Wie bei PE sorgt das Recken auch hier für eine verbesserte EVOH-Barriere, ohne die Recyclingfähigkeit zu kompromittieren.

Zusätzlich steht das optionale Automatisierungssystem PAM (präzise, autonom, mechatronisch) zur Verfügung. Es hebt Gießanlagen auf ein neues Leistungsniveau, indem es Coextrusionsadapter und Düsen mithilfe hochpräziser Aktuatoren automatisch justiert. Bedienkomfort, Qualität und Produktivität steigen erheblich – und einmal konfigurierte Rezepturen können auf Knopfdruck reproduziert werden. Besonders attraktiv: Der Energieverbrauch ist im Vergleich zu thermischen Dehnbolzen-Systemen um 99 Prozent geringer, da die Aktuatoren nur während der Einstellung Strom benötigen.

Kdesign: Benchmark in der Blasfolienkühlung

Die Reifenhäuser-Tochter Kdesign setzt mit dem Karat-Kühlring neue Maßstäbe in puncto Kühlleistung, Folientoleranzen und Bedienfreundlichkeit. Hersteller profitieren von einer Ausstoßsteigerung von bis zu 50 Prozent gegenüber Mittelklasse-Systemen und bis zu 25 Prozent im Vergleich zu High-End-Wettbewerbern – bei gleichbleibend hoher Folienqualität.

Ergänzend bietet Kdesign hochentwickelte Nachkühleinheiten. Der Centro-Freeze verhindert das Verblocken der Folie im Abzug, indem die Blase vor der Flachlegung gezielt heruntergekühlt wird. Das steigert die Produktivität zusätzlich, reduziert den Bedarf an Anti-Block-Additiven und verbessert die Folieneigenschaften. Über zwei Jahrzehnte Erfahrung in Retrofit- und OEM-Lösungen fließen in alle Kdesign-Komponenten ein.

Über Reifenhäuser

Die Reifenhäuser Gruppe ist mit ihren spezialisierten Business Units global führend in der Entwicklung innovativer Kunststoffextrusionstechnologien und -komponenten. Das 1911 gegründete Familienunternehmen liefert Hightech-Lösungen in die ganze Welt und vereint mit 1.750 Mitarbeitenden das größte Kompetenznetzwerk für Kunststoffextrusion weltweit. CEO der Gruppe ist Bernd Reifenhäuser.