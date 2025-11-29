Hosokawa Alpine AG stellt die Weichen für die Zukunft

Folienextrusion

Am 1. Januar 2026 wird es bei der Hosokawa Alpine AG einen bedeutenden Wechsel im Vorstand geben. Der bisherige Vorstand – CEO Dr. Antonio Fernández und CFO/COO Jürgen Wilde – wird seine Ämter niederlegen. Nachfolger werden Michael Kuhnen als neuer Chief Executive Officer (CEO) und Kathrin Dörle als neue Chief Financial Officer (CFO).

Dr. Antonio Fernández und Jürgen Wilde haben Hosokawa Alpine über viele Jahre maßgeblich geprägt. Ihre gemeinsame Amtszeit steht für eine Phase des Wachstums, der Stabilität und der Innovation. Mit strategischer Weitsicht haben sie Hosokawa Alpine zu einem international anerkannten Unternehmen entwickelt. Der Aufsichtsrat bedankt sich bei beiden – Dr. Antonio Fernández und Jürgen Wilde – für ihre herausragenden Leistungen und ihren Beitrag zum Erfolg von Hosokawa Alpine. Um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, werden beide dem neuen Vorstandsteam beratend zur Seite stehen.

Neues Führungsteam mit vertrauten Gesichtern

Mit Michael Kuhnen und Kathrin Dörle übernimmt ein junges, aber erfahrenes Duo die Verantwortung für die Weiterentwicklung der Hosokawa Alpine AG. Beide sind dem Unternehmen eng verbunden: Michael Kuhnen war 19 Jahre lang in verschiedenen Führungspositionen bei Hosokawa Alpine tätig und kehrt nach eineinhalb Jahren außerhalb der Gruppe zurück. Kathrin Dörle ist seit über 20 Jahren Teil des Unternehmens – mit ihrer Berufung gehört erstmals eine Frau dem Vorstand an.

Michael Kuhnen sagt: „Als CEO möchte ich unser Unternehmen mit einer klaren Strategie, Innovationskraft und Kundenorientierung in die Zukunft führen. Vertrauen, Offenheit und Zusammenarbeit auf Augenhöhe sind für mich die Grundlage, um gemeinsam erfolgreich zu sein und die Chancen des Wandels aktiv zu gestalten.“

Kathrin Dörle sagt: „Hosokawa Alpine ist für mich mehr als nur ein Arbeitsplatz – es ist ein Ort, zu dem ich mich persönlich wie beruflich tief verbunden fühle. Ich stehe für ein modernes Verständnis von Finanzen und Wirtschaft, das Transparenz, Digitalisierung und partnerschaftliche Zusammenarbeit verbindet. Ich möchte Führung so leben, dass sie Vertrauen schafft – sachlich klar, im Dialog offen und im Handeln verbindlich.“

Künftig wird Michael Kuhnen die strategische Entwicklung von Hosokawa Alpine vorantreiben und für die Vertriebs- und operativen Bereiche sowie die internationalen Tochtergesellschaften verantwortlich sein. Kathrin Dörle übernimmt zunächst die Bereiche Finanzen und Unternehmenszentrum.

Strategisch abgestimmte Entscheidung

Der Führungswechsel ist Teil einer strategischen Entscheidung innerhalb der Hosokawa Micron Group. Präsident Kohei Hosokawa aus Japan ergänzt: „Dieser Wechsel verbindet Kontinuität und Erneuerung auf ideale Weise. Dr. Antonio Fernández und Jürgen Wilde haben Hosokawa Alpine viele Jahre mit großer Verantwortung und Weitblick geführt. Besonderer Dank gilt Dr. Antonio Fernández, dessen persönlicher Einsatz und Engagement den Erfolg der Hosokawa Alpine AG über 28 Jahre maßgeblich geprägt und verantwortet haben. Mit Michael Kuhnen und Kathrin Dörle übernimmt ein Team, das unsere Werte teilt und zugleich neue Impulse setzt. Sie stehen für die Zukunft von Hosokawa Alpine. Sie stehen für Innovationskraft, Internationalisierung und nachhaltiges Wachstum.“