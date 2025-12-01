Constantia Flexibles setzt ambitionierte Klimaziele und erhält SBTi-Validierung

Nachhaltigkeit

Constantia Flexibles, der weltweit drittgrößte Hersteller flexibler Verpackungen, hat einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit erreicht. Die Science Based Targets initiative (SBTi) hat die aktualisierten kurz- und langfristigen Klimaziele des Unternehmens offiziell validiert. Damit bestätigte die Organisation, dass die Zielsetzungen mit den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Klimawandel sowie dem Ziel, die globale Erwärmung auf 1,5 °C zu begrenzen, übereinstimmen.

Aufbauend auf bisherigen Fortschritten in den Consumer- und Pharma-Divisionen sowie an den Produktionsstandorten verpflichtet sich Constantia Flexibles nun zu deutlich ambitionierteren Treibhausgas-Reduktionszielen entlang der gesamten Produktions- und Wertschöpfungskette.

Bis 2032 sollen die absoluten Scope-1- und Scope-2-Emissionen im Vergleich zum Basisjahr 2024 um 50,4 % gesenkt werden. Gleichzeitig ist eine Reduktion der Scope-3-Emissionen – etwa aus eingekauften Waren und Dienstleistungen, energiebezogenen Aktivitäten, Produktionsabfällen sowie der Weiterverarbeitung verkaufter Produkte – um 30 % geplant. Langfristig verfolgt das Unternehmen ein Net-Zero-Ziel: Bis 2050 sollen die Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen um 90 % reduziert werden; verbleibende Emissionen sollen kompensiert werden.

Die neuen Zielvorgaben ersetzen frühere Verpflichtungen und bauen auf bereits erzielten Fortschritten auf. Im Jahr 2024 stammten 79 % des in der Produktion eingesetzten Stroms aus erneuerbaren Quellen, was etwa 37 % des gesamten Energiemixes entspricht. Seit dem Basisjahr 2015 konnte das Unternehmen seine Scope-1-Emissionen um 15 % und die Scope-2-Emissionen um mehr als 60 % verringern.

„Die Validierung durch die SBTi ist mehr als eine Anerkennung – sie ist eine Verpflichtung“, betont Marc Rademacher, EVP Consumer Commercial sowie Group R&D und Sustainability bei Constantia Flexibles. „Die Erreichung von Net Zero erfordert kontinuierliche Anstrengungen, Innovationen und Zusammenarbeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Unsere aktualisierten Ziele spiegeln sowohl unsere bisherigen Fortschritte als auch unsere Entschlossenheit wider, in der Verpackungsindustrie mit gutem Beispiel voranzugehen.“

Zur Umsetzung der ambitionierten Ziele wird die bestehende Klimastrategie weiterentwickelt. Geplant sind unter anderem detaillierte Analysen von Reduktionsmaßnahmen an den Produktionsstandorten sowie eine stärkere Einbindung von Lieferanten und Kunden, um Emissionen bei Rohstoffen wie Aluminium, Folien und